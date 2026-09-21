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MLB／阿姆斯壯45轟追平史瓦柏 也追上大谷達成史上第10人罕見成就

記者藍宗標／即時報導
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小熊隊明星中外野手阿姆斯壯本季第45轟出爐。（美聯社）
小熊隊明星中外野手阿姆斯壯本季第45轟出爐。（美聯社）

小熊隊明星中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）20日5局上轟出兩分砲，本季第45轟出爐，追平費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王，小熊終場9：1大勝紅人隊，穩住國聯外卡排名第1。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

阿姆斯壯5打數3安打，攻下兩分打點、跑回3分、盜壘成功1次，再度展現全面破壞力，3支安打包括本季第45轟、第30支二壘打，也上演第38盜，離隊史首次、史上第7次單季「40-40」紀錄只差兩次盜壘成功。

阿姆斯壯成為史上第10位單季40轟、30支二壘打、30次盜壘成功的球員，加入大谷翔平、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、坎塞柯（Jose Canseco）等名將的行列，大谷前年54轟、38支二壘打、59次盜壘成功，締造史上首位單季「50-50」紀錄。

阿姆斯壯表示，堅持某種策略並奏效時，會納悶為何不能每次打擊都做到這點，但這正是棒球的本質，也是困難之處，「20日我堅定執行策略，並嘗到甜頭，過去幾天打擊表現很差，20日就是為了扭轉這種局面。」

阿姆斯壯成為國聯MVP熱門人選，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）說：「他是今年最優秀的球員，優勢相當明顯，各方面都展現頂級水準，若把防守、跑壘也考慮在內，這是非常全面的表現。」

費城人20日以7：2擊敗大都會隊，國聯外卡排名第3，史瓦柏只有1次打數掛零、被保送4次，連續5場比賽未開轟，近10戰1轟，衛冕國聯全壘打王受到很大威脅。

精華 FAQ

  • 他5打數3安打，包含1發兩分砲，進帳2分打點、跑回3分，還完成1次盜壘成功，並敲出本季第30支二壘打，展現全面破壞力。

  • 他成為史上第10位單季同時累積40轟、30支二壘打與30次盜壘成功的球員，加入大谷翔平、A-Rod與坎塞柯等名將行列。

  • 小熊以9：1大勝紅人，守住國聯外卡排名第1；阿姆斯壯45轟追平史瓦柏，後者近況低迷、連5場未開轟，衛冕全壘打王壓力大增。

MLB 大聯盟 大谷翔平

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