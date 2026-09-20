MLB／遭界外球擊中送醫 重砲布萊格曼發「臉頰帶血照」報平安

小熊隊三壘手布萊格曼21日在客場對戰紅人隊的比賽中，於第四局上半在打擊準備區前方不幸遭隊友擊出的界外球擊中臉部，隨即退場送醫。（美聯社）

小熊隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）21日在客場對戰紅人隊的比賽中，於第四局上半在打擊準備區前方不幸遭隊友擊出的界外球擊中臉部，隨即退場送醫。

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據報導，紅人隊後援投手梅伊（Luis Mey）投出一記內角速球，小熊打者布許（Michael Busch）揮棒欲收棒未成，球棒將球反彈成強勁平飛球，正好擊中站在打擊準備區前方的Bregman。Bregman當下立刻摀住眼睛跑回休息區，防護員緊急以毛巾止血，隨後將他送醫進行X光與電腦斷層（CT）檢查。

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）賽後受訪表示，布萊格曼主要是左眼下方顴骨遭擊中，並伴隨些微鼻部流血與腫脹，形容這是一次「非常可怕」的意外，球隊希望他能在當晚一同隨隊返回芝加哥。布萊格曼稍後也在Instagram發布一張眼周腫脹、臉頰帶血的照片，向球迷報平安並致謝關心。

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這場比賽小熊隊最終以9：1擊敗紅人隊（布萊格曼退場時小熊以5：0領先）。此役過後，若教士隊輸給洋基隊，小熊隊仍有機會提前鎖定季後賽席位。

布萊格曼今年休賽季以5年1.75億美元合約加盟小熊隊，本季出賽153場，打擊率2成62、擊出26支全壘打、89分打點，近兩個月手感火燙。所幸他傷後親自發文報平安，隊友與球迷都期盼他能早日康復歸隊。