MLB／加盟道奇最慘失分 史庫柏靠隊友仍奪4連勝

史庫柏拿到本季第11勝。(路透)

兩屆塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）19日表現不穩，投出加盟道奇 隊失分最多的一戰，但隊友打擊凶猛，全場揮出15支安打狂攻10分，終場以10：4大勝巨人隊，史庫柏還是拿到本季第11勝。

史庫柏用86球完成5局任務，被揮出8支安打，包括3局上貝里柯托（Victor Bericoto）兩分砲，另有兩次保送，失4分全是自責分，退場時7：4領先；道奇前6局都得分，5、6下各得3分擴大領先差距，終場以6分之差獲勝，拚出3連勝、近6戰第5勝。

史庫柏披上道奇球衣第9場先發，第2次只投5局退場，失4分追平本季單場紀錄（第4次），但隊友火力夠猛，他締造今年最長4連勝後，戰績升至11勝7敗、防禦率2.85。

道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）19日4打數4安打、被保送1次，史密斯也有3安，兩人都攻下兩分打點；道奇本季戰績95勝60敗，落後釀酒人隊兩場勝差，繼續保持季後賽國聯第2種子。

巨人菜鳥投手馬特（Yunior Marte）先發4.2局，被揮出8支安打，包括3局下史密斯陽春砲，失6分全是自責分，吞下生涯首敗，巨人戰績掉到64勝91敗，在國聯排名倒數第2，只領先洛磯隊。