MLB／賈吉進傷兵名單 最快例行賽最後一戰才能回歸
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）17日對雙城隊之戰因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單，對此感到很沮喪，儘管他未明確透露具體嚴重程度，但也不排除趕上季後賽的可能性。
「希望能趕在季後賽前回歸，這絕對是計劃中的目標。」賈吉復出9天只打7場比賽又成傷兵，他表示，現在被列入10天傷兵名單，意味第10天可能正好是例行賽最後一戰，所以還要再看看情況，無法給出具體時間表。
洋基宣布賈吉因腿傷進入傷兵名單，回溯至前天生效，如果一切順利，28日對金鶯最後一戰將可復出；這位3屆美聯塞揚獎得主本季飽受傷痛困擾，只出賽66場繳出打擊率2成41、全壘打18支、打點41分的成績，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）拒絕透露他的傷勢詳情，也未給出回歸時間表。
洋基今天對響尾蛇隊行3連戰第2戰，布恩賽前說：「賈吉的傷勢等級並不重要，更重要是球隊只剩9場比賽，必須仔細評估是否讓他回歸，這就是我們努力的方向，至於結果如何只能拭目以待。」
洋基已經搶到季後賽門票，如果按照目前戰況，30日開打的外卡系列賽對手將是紅襪隊；賈吉表示，每年都會遇到各種身體狀況，整季都在應對小腿方面的問題，正努力調整狀態，卻在緊要時刻突然感覺不對勁。
他說：「確實感到很沮喪，因為終極目標是在季後賽前打幾場比賽，目前情況確實發生一些變化，但重點依然沒變，就是為10月比賽做好準備。」
賈吉是在對雙城隊比賽中因右小腿拉傷退場，之後被洋基列入10天傷兵名單，球隊並將傷兵名單回溯至前天生效，代表他的恢復進度仍需持續觀察。 若恢復順利，賈吉最快可能在28日對金鶯的例行賽最後一戰復出；不過他也表示，第10天正好接近球季收官，因此目前還無法給出明確時間表。 總教練布恩表示，賈吉傷勢嚴重程度不是唯一重點，球隊更在乎剩下9場比賽內是否值得讓他冒險回歸，並會以季後賽準備為優先考量。
精華 FAQ
賈吉是在對雙城隊比賽中因右小腿拉傷退場，之後被洋基列入10天傷兵名單，球隊並將傷兵名單回溯至前天生效，代表他的恢復進度仍需持續觀察。
若恢復順利，賈吉最快可能在28日對金鶯的例行賽最後一戰復出；不過他也表示，第10天正好接近球季收官，因此目前還無法給出明確時間表。
總教練布恩表示，賈吉傷勢嚴重程度不是唯一重點，球隊更在乎剩下9場比賽內是否值得讓他冒險回歸，並會以季後賽準備為優先考量。
上一則