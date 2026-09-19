MLB／李灝宇不只有能量 老虎教頭：是真的用實質表現幫助球隊

老虎隊台將李灝宇18日敲出兩分砲。(美聯社)

老虎隊今天克服開局1：6落後，以11：8逆轉擊敗白襪隊，李灝宇單場4安、敲追平兩分砲有關鍵演出，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）賽後已經不想只是談論無形的能量，而是直言：「他是實質為比賽帶來貢獻。」

老虎完成一場逆轉勝，李灝宇有關鍵貢獻，單場4安打、掃回3分打點，包括第八局的兩分砲追平8：8，這是他的本季第10轟，寫下台將第一人紀錄。

辛區在賽後聯訪時被問到李灝宇為比賽帶來的能量，然而比起難以定量的「能量」，李灝宇此役已是實質帶來貢獻。辛區說：「他是實質為比賽帶來貢獻，我不在乎他今晚有沒有能量，他的打擊表現才是關鍵。」

然而辛區也接著提到，李灝宇帶來的情緒非常真實、充滿熱情、有渲染力，其他隊友們也被他的鬥志感染，「他在場上與投手正面對決、試著找出辦法，他一直都是非常頑強的選手，我也很喜歡他願意表現出這一點，不管是自己站出來去帶動氣勢，或是成為團隊勝利的一份子，他都願意去做。」

辛區也特別提到，「他對自己的要求很高，所以當他表現不好時，我們會特別注意他，確保他不會因此感到挫折。」