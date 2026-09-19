我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

AI女演員上英節目「突說粵語」 主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦

MLB／台灣最強棒李灝宇愛唱歌 被隊友讚「歌聲如天使」

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老虎隊台將李灝宇18日敲出追平全壘打。（美聯社）
老虎隊台將李灝宇18日敲出追平全壘打。（美聯社）

老虎隊本季啟用大量年輕選手，李灝宇也是其中之一，年輕團隊如何培養感情？投手梅爾頓（Troy Melton）透露，大家會在球隊巴士上唱卡拉OK，格林（Riley Green）更點名李灝宇是唱得最好的一人，「他擁有天籟之聲（voice of an angel）呢！」

▲ 影片來源：X＠WatchDSN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

轉播單位Detroit SportsNet貼出這段訪問影片，提到老虎在過去幾個月啟用年輕選手，改變了球隊化學效應，而他們就連在客場比賽也在持續聯繫感情、彼此更加熟悉。格林表示，不管是20幾歲或30幾歲的選手，希望能讓大家相處自在，不用煩惱把球打好以外的事，自然就能多贏幾場比賽。

梅爾頓提到，隊友們會在巴士上唱卡拉OK，他記得有人唱過搖滾樂團Blink-182的歌，馬格里（Ben Malgeri）則唱過Lady Gaga的「Poker Face」。

格林進一步透露，「李灝宇的歌聲是我聽過最棒的，他擁有天籟之聲，我不知道該怎麼說，但他真的唱得超好。」他記得李灝宇唱過小賈斯汀（Justin Bieber）以及一首台灣的歌曲，「真的唱得很好！」

在另一支影片中，主播也提到，李灝宇對唱歌的熱愛來自於她祖母家的卡拉OK點唱機，讓他從小就很喜歡唱歌。

精華 FAQ

  • 因為球隊本季啟用大量年輕選手，希望藉由客場相處、聊天和唱歌建立更好的化學效應，讓球員彼此熟悉後，能在比賽中更自在地發揮。

  • 李灝宇不只在球場上受關注，連唱歌也被隊友大力稱讚。格林直言他的歌聲是自己聽過最棒的，還形容他有「天使般的聲音」，甚至會唱小賈斯汀和台灣歌曲。

  • 轉播影片提到，他從小就接觸祖母家的卡拉OK點唱機，因此很早就培養出唱歌興趣。這也解釋了他為何在球隊巴士上能自然投入卡拉OK活動。

MLB

上一則

亞運／男籃4強賽 中國慘輸日本二軍20分

下一則

MLB／李灝宇不只有能量 老虎教頭：是真的用實質表現幫助球隊

延伸閱讀

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」
MLB／李灝宇開局守備失誤、單場4安贏回來：我不喜歡輸的感覺

MLB／李灝宇開局守備失誤、單場4安贏回來：我不喜歡輸的感覺
MLB／李灝宇9局開轟單場雙安 老虎10：1大勝藍鳥收6連勝

MLB／李灝宇9局開轟單場雙安 老虎10：1大勝藍鳥收6連勝
MLB／李灝宇單場7個壘打數生涯新高 最後14戰拚台將單季最多轟

MLB／李灝宇單場7個壘打數生涯新高 最後14戰拚台將單季最多轟

熱門新聞

芮芭奇娜（右）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（左）。(路透)

扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后

2026-09-12 18:57
皮爾斯布洛斯南觀看美網男單決賽。（美聯社）

美網鏡頭彩蛋 攝影師拍0:07 導播切換皮爾斯布洛斯南

2026-09-14 01:21
澤瑞夫美網封王。（路透）

美網／4歲確診糖尿病 澤瑞夫封王哽咽感謝「堅強的母親」

2026-09-13 20:48
白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（美聯社）

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

2026-09-16 16:10
2006年美網女單冠軍莎拉波娃（右）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜。(路透)

美網／相差20屆的女單冠軍 莎娃驚喜現身頒獎給芮芭奇娜

2026-09-12 19:40
當地時間9月18日，在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員崔永熙在比賽中持球進攻。 （中新社）

亞運會╱不敵日本無緣決賽 中國男籃差距何在？

2026-09-18 14:50

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動