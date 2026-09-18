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懶人包／李灝宇10轟寫台將紀錄 看他一路帶著全家人走上大聯盟

MLB／李灝宇開局守備失誤、單場4安贏回來：我不喜歡輸的感覺

記者陳宛晶／即時報導
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老虎隊台將李灝宇18日敲出追平全壘打。(路透)
老虎隊台將李灝宇18日敲出追平全壘打。(路透)

老虎隊今天從1：6落後打到11：8擊敗白襪隊，台灣強打李灝宇成為逆轉秀的男主角，單場4安打，包括第八局的追平兩分砲，一如以往的他，在壘間奔馳時握拳、跳躍，賽後被問到滿滿能量從何而來，李灝宇以英文回應：「我不喜歡輸的感覺！」

老虎此役有個辛苦的開局，一局下的兩次失誤釀禍，其中包括李灝宇的接球疏失，讓有機會結束的半局又多掉了5分，最終單局失血6分。

李灝宇用球棒彌補，單場5打數敲4安打，先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

更扯的劇情才正要到來，李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，本季第10轟來得正是時候，這一轟更點燃老虎5分大局，將比分一舉改寫為11：8。

「說實在的，開局1：6有點困難，但是大家都有咬住。」李灝宇表示，儘管落後，總教練一直提醒大家，要打出高品質的打席，全隊也都做得很好，「大家都知道自己要做什麼。」

談到開轟打席，李灝宇說打到當下就覺得「好像有了」，但又有點不太確定，直到看到球飛出去，「我整個就…忘記自己到底講了什麼。」李灝宇也被問到為何總能帶著滿滿能量投入比賽，他直接以英文回應：「我喜歡贏，我不喜歡輸，可以幫到球隊，所以我才會那麼開心。」

精華 FAQ

  • 他在一局下出現接球疏失，加上老虎隊另一次失誤，讓原本有機會結束的半局變成失血6分，球隊也因此早早陷入1：6落後的困境。

  • 他全場5打數敲4安，先以一壘打和二壘打串聯攻勢，接著在第8局轟出追平兩分砲，點燃球隊5分大局，最終助老虎以11：8逆轉白襪。

  • 他表示開局雖然很困難，但全隊都努力咬住比分；談到滿滿能量時，他直接用英文說自己喜歡贏、不喜歡輸，因為能幫助球隊會讓他很開心。

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