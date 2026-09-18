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懶人包／李灝宇10轟寫台將紀錄 看他一路帶著全家人走上大聯盟

MLB／李灝宇單場4安「鐵支」 幫助老虎從1：6到11：8逆轉勝

記者陳宛晶／即時報導
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老虎隊台將李灝宇18日繳出5打數敲出4安打，包括1支全壘打、1支二壘打、2支一壘...
老虎隊台將李灝宇18日繳出5打數敲出4安打，包括1支全壘打、1支二壘打、2支一壘打成績，寫下台灣人首度在大聯盟單場「鐵支」紀錄。(美聯社)

李灝宇的菜鳥賽季，成為「台灣第一」名號收藏家，今天5打數敲出4安打，包括1支全壘打、1支二壘打、2支一壘打，寫下台灣人首度在大聯盟單場「鐵支」，單季第10轟、28長打出爐，也打破張育成在2021年的9轟、26長打。

老虎克服1：6落後，以11：8完成驚天逆轉，李灝宇在對手大局、自家的大局都有關鍵戲份。

老虎由席爾斯（Andrew Sears）先發，首局原可無失分下庄變成核炸6分，因兩出局後二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、三壘手李灝宇相繼出包，托瑞斯失誤釀成滿壘，席爾斯暴投先送第1分，隨後李灝宇面對道爾（Brenton Doyle）擊出的滾地球，手套碰到後彈了出來，再撿已錯失時機，原先記為內野安打，隨後改記失誤，幸運延續攻勢的白襪再追加兩支二壘打，一口氣灌進6分大局，全部都非投手責失分。

將失誤拋到腦後，李灝宇在打擊區上暴力反擊，先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

更扯的劇情才正要到來，李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，本季第10轟來得正是時候，這一轟更點燃老虎5分大局，將比分一舉改寫為11：8。

李灝宇靠這一轟首度「聽牌」完全打擊，九局上有機會挑戰，結果「只」敲出一壘打，仍寫下史上第一次台將單場4安超狂紀錄。

單場4安入袋後，李灝宇本季已敲78支安打，排名老虎陣中第7，包括10支全壘打、2支三壘打、16支二壘打，共計28支長打，排名隊內第6。

精華 FAQ

  • 他5打數敲出4安打，成為台灣球員首度在大聯盟單場「鐵支」；同時也寫下單場4安的新紀錄，展現菜鳥球季的爆發力與穩定火力。

  • 他先以一壘打和二壘打協助球隊追分，接著在第8局轟出兩分砲扳平戰局，並點燃老虎5分大局，成為逆轉勝的重要推手。

  • 他敲出本季第10轟，單季28支長打超越張育成2021年的9轟、26長打；賽後累積78安、10轟，顯示他在老虎陣中已是重要火力。

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