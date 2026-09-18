MLB／李灝宇寫台將新紀錄 本季第10轟、28長打出爐 超越張育成

效力老虎隊的台將李灝宇18日手感火燙，安打連連。(美聯社)

還沒站上打擊區，台灣旅美棒球好手李灝宇先在三壘防區發生失誤，結果在打擊區上用火力道歉，前3打數已敲2安打，第八局補上單場第3安，是一發追平兩分砲，幫助老虎扳平8：8。李灝宇本季第10轟，超越張育成2021年的9轟，成為史上第一位在大聯盟 締造雙位數全壘打的台將，單季28支長打，也超越張育成同一年的26支。

▲ 影片來源：X＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

老虎由席爾斯（Andrew Sears）先發，首局原可無失分下庄變成核炸6分，因兩出局後二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、三壘手李灝宇相繼出包，托瑞斯失誤釀成滿壘，席爾斯暴投先送第1分，隨後李灝宇面對道爾（Brenton Doyle）擊出的滾地球，手套碰到後彈了出來，再撿已錯失時機，原先記為內野安打，隨後改記失誤，幸運延續攻勢的白襪再追加兩支二壘打，一口氣灌進6分大局，全部都非投手責失分。

將失誤拋到腦後，李灝宇在打擊區上暴力反擊。面對白襪先發投手桑德林（David Sandlin），此役擔任第九棒的李灝宇，在第二打席突破，將桑德林的89.5哩卡特球打成右外野方向強勁平飛安打，幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8。

李灝宇第六局的打席面對左投墨菲（Chris Murphy），攻擊第1顆88.7哩滑球，擊球初速108.9哩掃向外野警戒區落地，這支二壘打再幫老虎追近6：8。

第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），李灝宇更是一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲扳平戰局，本季第10轟來得正是時候。