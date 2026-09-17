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MLB／道奇輕取紅人 完成國聯西區5連霸 近14季13度封王

中央社／洛杉磯17日電
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道奇連續第5年拿下國家聯盟西區冠軍，這也是道奇近14個球季以來的第13座分區冠軍...
道奇連續第5年拿下國家聯盟西區冠軍，這也是道奇近14個球季以來的第13座分區冠軍。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB）衛冕軍洛杉磯道奇，今天輕取勝率不到5成的辛辛那提紅人，連續第5年拿下國家聯盟西區冠軍，這也是道奇近14個球季以來的第13座分區冠軍。

法新社報導，先前已搶下季後賽門票的道奇今天更上一層樓，在塔克（Kyle Tucker）單場4支安打3打點的帶領下，全隊以8比2擊敗紅人，朝隊史首度世界大賽3連霸再進一步。

道奇拿下分區冠軍後，未來在外卡賽出戰將享有主場優勢。不過，戰績93勝60敗的道奇隊，如今在例行賽剩下9場的情況下，更希望能爭取季後賽首輪免戰。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在分區封王後說：「這一路走來相當辛苦。我們從2月中旬就開始努力，一路走到現在。」

「我們又完成一項目標，但還有許多工作要做。」

道奇2024年與2025年均拿下世界大賽冠軍，如今在紐約洋基1998年至2000年之後，力爭成為大聯盟首支3連霸隊伍。

不過羅伯茲呼籲這支眾星雲集的球隊，不要被3連霸的話題分心。

羅伯茲說：「就像我前幾天所說，繼續戴著眼罩專心前進。外界有很多期待、很多討論，這些都不該影響接下來的比賽。」「我只希望球員們專注在棒球本身。」

儘管道奇在還剩多場比賽時就提前封王，但近幾周表現並不特別具有說服力。

日籍球星大谷翔平帶傷，球隊上個月也曾遭芝加哥小熊、波士頓紅襪與亞特蘭大勇士在系列賽中橫掃。

面對可望成為國聯季後賽龍頭的密爾瓦基釀酒人，道奇例行賽對戰4場僅有1勝。

精華 FAQ

  • 道奇今天以8比2擊敗辛辛那提紅人，不僅提前鎖定勝利，也完成國家聯盟西區5連霸，並寫下近14個球季第13度奪冠的紀錄。

  • 道奇雖已封王，仍希望在剩下的9場例行賽中持續搶勝，爭取季後賽首輪免戰資格，讓球隊在更有利的情況下衝擊更深輪次。

  • 羅伯茲肯定球隊一路努力完成分區冠軍，但也提醒球員不要被3連霸話題分心，要像他所說的那樣戴著眼罩專注前進，把心力放在接下來的比賽。

道奇 MLB 大聯盟

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