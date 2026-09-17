MLB／紅人克魯茲對戰6場5轟 史奈爾傷退讓道奇輸球停在M1

史奈爾。(路透)

道奇 隊16日進行分區封王戰，先發左投史奈爾（Blake Snell）只投1局，就因左側鼠蹊部緊繃退場，教練團啟動投手車輪戰，終場2：6不敵紅人隊，封王魔術數字停在1，想要完成國聯西區5連霸還要等一等。

道奇已經搶到季後賽門票，連14季晉級也追平大聯盟紀錄，接下來目標除了分區冠軍，更要挑戰世界大賽3連霸；道奇今天仍有分區封王機會，就等教士、洛磯隊之戰的結果，一旦教士輸球，道奇魔術數字仍會歸零。

紅人主場4連戰前兩戰落敗，今天終於扳回一城，也終止本季對戰5連敗、跨季8連敗（含季後賽10連敗），克魯茲 （Elly De La Cruz）是贏球大功臣，3局下面對道奇第3任投手哈爾沃森（Seth Halvorsen），轟出右外野方向391英尺兩分砲，本季第28轟出爐，幫助紅人2：1超前比數，一路維持優勢到比賽結束。

克魯茲8到10日在洛杉磯連續3場比賽開轟，這次主場4連戰前3戰追加2轟，本季對戰道奇6場狂揮5支全壘打，是對戰各隊最多轟紀錄。

紅人打線面對道奇7名投手，全場出現13支安打，邁爾斯（Dane Myers）5局下也轟出陽春砲，6、7局再攻下3分拉開比數，終場以4分之差獲勝，等了1年多總算嘗到擊敗道奇的滋味。