MLB／李灝宇4支0遭薛則解決3次 最後10戰拚二位數全壘打

台灣籍球員李灝宇。(路透)

旅美好手李灝宇15日追平張育成單季9轟紀錄，16日再戰藍鳥隊4次打數沒有安打，吞下1次三振，老虎隊終場以1：5落敗，未能在多倫多完成3連戰橫掃，也終止最近6連勝紀錄。

李灝宇16日擔任老虎先發2棒二壘手，面對3屆塞揚獎投手薛則（Max Scherzer），1局上在滿球數時遭83英里滑球三振，3局上一壘飛球、5局上二壘滾地球出局，8局上最後一次打擊面對麥爾斯（Spencer Miles），又揮出捕手前滾地球出局，本季打擊率從2成58降為2成54。

42歲老將薛則用73球完成5局任務，被揮出3支安打、失1分，投出3次三振、3次保送， 奪下本季第3勝，戰績變成3勝8敗、防禦率6.07，生涯224勝仍在現役投手排名第2，老虎3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）266勝穩居榜首。

老虎先發投手蒙特洛（Keider Montero）投4局，被揮出6支安打，失兩分吞敗，挑戰本季第10勝失利，最近5次出賽都未奪勝，掉到9勝9敗。

老虎目前戰績72勝80敗，例行賽只剩最後10戰，17日移師芝加哥對白襪隊進行4連戰，接著回到底特律對國民、海盜隊進行3連戰，李灝宇仍有機會超越張育成，獨居大聯盟台灣球員單季最多轟紀錄。