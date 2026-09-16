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MLB／賈吉復出9天又出問題 洋基延長13局遭雙城再見安打

記者藍宗標／即時報導
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賈吉今天對雙城隊之戰吞下兩次三振，6局上因為右小腿緊繃提前退場。(美聯社)
賈吉今天對雙城隊之戰吞下兩次三振，6局上因為右小腿緊繃提前退場。(美聯社)

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對雙城隊之戰吞下兩次三振，6局上因為右小腿緊繃提前退場，洋基隊拚到延長13局被卡拉提尼（Victor Caratini）揮出再見安打，終場以4：5落敗，未能完成客場3連勝橫掃。

賈吉因右側肋骨受傷休兵超過3個月，9日傷癒歸隊，前天8局上轟出三分砲，本季第18轟出爐，幫助洋基近10年第9次晉級季後賽，昨天未出賽，今天比賽打到一半又出問題。

賈吉面對雙城先發投手馬修斯（Zebby Matthews），1、3局上都揮空三振，其中一次揮棒露出痛苦表情，6局上退場由拉莫斯（Heliot Ramos）代打；洋基官網特別提到，這位強力打者被換下場，是因右小腿下部出現緊繃感，洋基球迷難免會感到揪心。

馬修斯投6局只被揮出兩支安打，投出8次三振，退場時2：0領先，洋基9局上靠沃爾普（Anthony Volpe）關鍵二壘打追平比數，兩隊10、11局各得1分繼續僵持，雙城直到13局下終於靠卡拉提尼再見安打險勝，終止3連敗。

MLB 洋基 賈吉

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