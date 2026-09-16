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MLB／道奇教頭：在山本由伸身上學到一件事

記者葉姵妤／即時報導
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山本由伸。(美聯社)
山本由伸。(美聯社)

道奇隊昨天以4：0完封紅人，分區封王魔術數字降至「2」，山本由伸先發7局無失分，僅被敲1支安打、送出7次三振，拿下個人生涯旅美新高的第14勝，隨著季後賽的腳步接近，山本由伸說：「希望以最好的狀態進入10月。」

山本由伸儘管從連兩次保送開局，但及時回穩之後，重新找回水準，之後一路投完7局，只被敲1支安打製造1名上壘者，用91球完成此戰先發任務。

「除了前面兩名打者之外，這正是原本的山本。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「一開始從球數和2次四壞球保送來看，情況並不是很樂觀，但之後他像平常一樣調整了各方面，也讓這一切成為可能，最後能夠投滿7局，真的非常好。」

羅伯茲也說，自己從山本由伸身上學到一件事，「他有能力在比賽當下重置自己，在需要雙殺、三振、內野高飛球等等的狀況時，他都能夠投出可以壓制對手的球。」

道奇連續14年挺進季後賽，最快明天在國聯西區封王，山本由伸賽後談起季後賽時表示：「目前狀況非常好，身體狀態也沒有任何問題，所以會一如既往珍惜每一天，好好練習，希望以最佳狀態進入10月。」

山本由伸提到，因為例行賽大約還有一場先發，「目前還沒有很強烈季後賽的感覺，我會稍微把這件事放在心上，在先發時嘗試一些東西，包括比賽一開始的進入狀態等等，接下來也會繼續做各種嘗試。」

精華 FAQ

  • 他先發7局無失分，只被敲1支安打、送出7次三振，投91球完成任務，並拿下生涯旅美新高的第14勝，幫助道奇以4：0完封紅人。

  • 羅伯茲認為山本具備在比賽當下「重置自己」的能力，即使開局遇到2次保送，仍能迅速調整，依照雙殺、三振或內野高飛球等需求壓制對手。

  • 山本表示目前狀況和身體都很好，會持續珍惜每一天、認真練習，並在剩下的例行賽先發中嘗試調整進入狀態，盼以最佳狀態進入10月。

道奇 MLB 山本由伸

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