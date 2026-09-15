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MLB／李灝宇9局開轟單場雙安 老虎10：1大勝藍鳥收6連勝

記者葉姵妤／即時報導
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圖為李灝宇14日出戰藍鳥。（路透）
圖為李灝宇14日出戰藍鳥。（路透）

老虎隊15日在主場對藍鳥大開殺戒，以10：1大勝收場，拿下近期6連勝，單場敲10安包括托克森（Spencer Torkelson）及李灝宇的2發全壘打。李灝宇此戰先發上陣敲雙安，9局上揮出個人本季第9轟，追平張育成寫下的台將單季最多轟紀錄。

▲ 影片來源：x平台＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

李灝宇擔任先發老虎第3棒、三壘手，首打席在一、二壘有人時上場，但擊出三壘方向的滾地球，由三壘手岡本和真策動雙殺。4局上則擊出滾地球出局，但2出局後隊友連續獲得2次保送，克拉克（Max Clark）二壘打助老虎先馳得點，托克森再轟3分砲拉開4：0領先。

5局上老虎再由保送開啟攻勢，2出局後李灝宇從羅倫佐（Michael Lorenzen）手中敲出右外野安打，下一棒格林再敲安替老虎追加第5分。接著第6局還靠新秀佩克（John Peck）的適時安打多添1分。

7局上李灝宇在1出局、一壘有人時上場，對決投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti），連續纏鬥了幾球，接著在球數2好1壞時，一顆偏低進壘的變速球被主審判好球，李灝宇示意ABS挑戰後改判壞球，球數形成2好2壞，但李灝宇面對下一顆76.8英里（約123.5公里）的曲球揮空，仍遭三振。

老虎在8局上靠藍鳥捕手妨礙守備和失誤再將比數拉開為8：0領先。僅管下半局藍鳥追回1分，但9局上李灝宇面對左投曼提普利（Joe Mantiply），將曲球轟成一發飛上左外野第二層看台的陽春全壘打，擊球初速106.1英里（約170.8公里）、飛行距離408英尺（約124.4公尺）。

李灝宇個人本季第9轟出爐，追平張育成在2021年寫下的台將單季最多轟紀錄，並且還有機會再寫10轟新猷。

終場老虎以10：1大勝，李灝宇此戰5打數敲2安打（1轟），有1分打點、跑回1分。本季出賽104場，累積74支安打、42分打點都寫台將新高，如今再以9轟平台灣紀錄，打擊率2成58。

精華 FAQ

  • 老虎隊在主場以10：1擊敗藍鳥，整場攻下雙位數得分，並把近期連勝推進到6場，延續了火燙的團隊狀態。

  • 李灝宇先發擔任老虎第3棒、三壘手，5打數敲出2安打，包括9局上的陽春砲，並貢獻1分打點與1分得分。

  • 這發全壘打是李灝宇本季第9轟，已追平張育成在2021年創下的台將單季最多轟紀錄，接下來還有機會挑戰10轟新高。

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