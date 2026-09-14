MLB／道奇連14季進季後賽平大聯盟紀錄 羅伯茲：證明真正強大

道奇連續14季收下季後賽門票，追平大聯盟紀錄。(路透)

道奇 隊今天以4：1擊敗紅人隊，連續14季收下季後賽門票，追平大聯盟 紀錄，下一步放眼國聯西區冠軍，封王魔術數字剩下「M3」。

道奇兩發全壘打為勝利打下基礎，先是二局上塔克（Kyle Tucker）陽春砲首開紀錄，第四局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）補上兩分砲。

史庫柏（Tarik Skubal ）先發7局僅被敲3安打、無失分，送出9次三振，取得本季第10勝（老虎隊7勝、道奇隊3勝），連續3季達到雙位數勝投。

這一勝到手後，道奇跟進釀酒人隊的腳步，成為國聯第二支晉級季後賽球隊，連14季則追平勇士隊1991到2005年（1994年因罷工取消季後賽），距離近14季的第13座分區冠軍也只差最後一哩路。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）肯定選手成就，認為不能將打進季後賽這件事視為理所當然，「要長期維持贏球文化，比大家想像的更難。」他指出，任何球隊在萬事俱備的一年都有可能進入季後賽，但在每年都被期待勝出的情況下，可以持續做到這點，「證明了這支球隊是真正的強大，這可能是最令我感到驕傲的地方。」

羅伯茲也坦言，道奇還沒打出最好的棒球，陣中也還有許多傷兵需要他們的回歸，「我們還有一個半月的棒球要打，一起強勢結束今年球季吧。」