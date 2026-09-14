MLB／道奇連14季進季後賽平大聯盟紀錄 羅伯茲：證明真正強大
道奇隊今天以4：1擊敗紅人隊，連續14季收下季後賽門票，追平大聯盟紀錄，下一步放眼國聯西區冠軍，封王魔術數字剩下「M3」。
道奇兩發全壘打為勝利打下基礎，先是二局上塔克（Kyle Tucker）陽春砲首開紀錄，第四局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）補上兩分砲。
史庫柏（Tarik Skubal ）先發7局僅被敲3安打、無失分，送出9次三振，取得本季第10勝（老虎隊7勝、道奇隊3勝），連續3季達到雙位數勝投。
這一勝到手後，道奇跟進釀酒人隊的腳步，成為國聯第二支晉級季後賽球隊，連14季則追平勇士隊1991到2005年（1994年因罷工取消季後賽），距離近14季的第13座分區冠軍也只差最後一哩路。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）肯定選手成就，認為不能將打進季後賽這件事視為理所當然，「要長期維持贏球文化，比大家想像的更難。」他指出，任何球隊在萬事俱備的一年都有可能進入季後賽，但在每年都被期待勝出的情況下，可以持續做到這點，「證明了這支球隊是真正的強大，這可能是最令我感到驕傲的地方。」
羅伯茲也坦言，道奇還沒打出最好的棒球，陣中也還有許多傷兵需要他們的回歸，「我們還有一個半月的棒球要打，一起強勢結束今年球季吧。」
道奇以4：1擊敗紅人後，連續14季取得季後賽門票，追平大聯盟紀錄。這也是球隊連年維持競爭力的具體證明，展現出長期穩定的勝利文化。 道奇全場靠2發全壘打打開局面，先由塔克在2局上敲出陽春砲，接著T.赫南德茲在4局補上2分砲，幫助球隊建立領先並守住勝果。 羅伯茲認為，能在每年都被期待勝出的壓力下持續進季後賽並不容易，這證明球隊真正強大。他也表示道奇尚未打出最佳狀態，接下來仍要全力衝刺。
精華 FAQ
道奇以4：1擊敗紅人後，連續14季取得季後賽門票，追平大聯盟紀錄。這也是球隊連年維持競爭力的具體證明，展現出長期穩定的勝利文化。
道奇全場靠2發全壘打打開局面，先由塔克在2局上敲出陽春砲，接著T.赫南德茲在4局補上2分砲，幫助球隊建立領先並守住勝果。
羅伯茲認為，能在每年都被期待勝出的壓力下持續進季後賽並不容易，這證明球隊真正強大。他也表示道奇尚未打出最佳狀態，接下來仍要全力衝刺。
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