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MLB／波士頓芬威球場 出現巨型TAIWAN排字

中央社／華盛頓13日專電
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大約千名全美台僑12日在波士頓紅襪主場芬威球場，排出巨型英文TAIWAN字樣。（...
大約千名全美台僑12日在波士頓紅襪主場芬威球場，排出巨型英文TAIWAN字樣。（中央社）

美國職棒大聯盟紅襪隊昨天於主場對皇家隊賽事中，大批台灣鄉親在波士頓芬威球場排出巨型TAIWAN字樣，場面壯觀。波士頓波克萊台灣商會展望明年將舉行更盛大的「紅襪台灣日」。

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊12日於主場芬威球場（Fenway Park）對堪薩斯皇家隊，在波士頓波克萊台灣商會（Brookline Taiwanese Chamber of Commerce）號召下，約1300名美國各地台灣鄉親，身穿應援服、揮舞國旗，在觀眾席上合力排出顯著的巨型TAIWAN字樣，場面壯觀。

駐波士頓辦事處新聞稿指出，紅襪球團賽後邀請商會討論籌劃明年的紅襪台灣日（Taiwan Celebration Day）。

駐波士頓辦事處長廖朝宏與波克萊台灣商會榮譽會長郭競儒帶領台灣社群出席活動，並代表Team Taiwan在場中接受紅襪球團的介紹與表揚。

芬威球場在賽事期間播放歌手蔡依林名曲Mr. Q，台式熱情席捲大聯盟最古老的球場，國旗與加油聲展現台灣球迷在棒球社群中無可取代的力量。

波克萊台灣商會指出，有些機會不會自己找上門；有些東西要靠自己去爭取。今天的成果是屬於大家的。商會以「台灣人在波士頓，共同強健」（Taiwanese in Boston. Stronger Together.）為主題，展望明年更盛大的紅襪台灣日。

台灣球迷與波士頓紅襪隊淵源深厚，時任駐美代表高碩泰在2016年8月擔任開球嘉賓，對戰組合同為紅襪與皇家，10年後台灣球迷重返芬威球場，台美民間情誼升級，別具意義。

精華 FAQ

  • 在紅襪對皇家的主場賽事中，約1300名台灣鄉親於觀眾席合力排出巨型TAIWAN字樣，並揮舞國旗、穿著應援服，形成相當壯觀的畫面。

  • 紅襪球團賽後已邀請波士頓波克萊台灣商會討論，準備籌劃明年的紅襪台灣日（Taiwan Celebration Day），希望活動規模比今年更大。

  • 文章指出，2016年台灣代表曾在紅襪對皇家賽事開球，如今10年後台灣球迷重返芬威球場，象徵台美民間情誼深化，也凸顯台灣球迷在棒球社群中的存在感。

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