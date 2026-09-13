MLB／小葛雷諾打了150場「主場終於開轟」岡本和真破新人紀錄

小葛雷諾對金鶯隊之戰5局下轟出陽春砲。(美聯社)

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的主場全壘打荒，今天終於結束，對金鶯隊之戰5局下轟出陽春砲，本季第9支全壘打出爐，也是首次在多倫多羅傑斯中心（Rogers Centre）開轟，藍鳥終場以 8：1獲勝，繼續打拚季後賽門票。

小葛雷諾本季前8支全壘打都在客場出現，第150場比賽（主場第75戰）終於在主場開轟，而且5打數4安打，離生涯200轟紀錄只差8轟；藍鳥官網指出，當球高高飛出場外時，小葛雷諾像雕像一樣佇立在本壘板，球棒指向左外野的角落，雖然飛行距離不算遠（350英尺），但他心裡有數，儘管已經有一段時間沒打出這種球，依然確信這是全壘打。

小葛雷諾上次例行賽在主場開轟已是去年8月18日對遊騎兵隊，季後賽則是10月20日美聯冠軍賽第6戰水手隊，他說：「我很熟悉這座球場，知道何時可在打擊區擺出那種姿態。」

金鶯先發投手羅傑斯（Trevor Rogers）5局下突然變成「全壘打製造機」，兩出局後被史布林格（George Springer）、小葛雷諾、岡本和真連續3棒轟出陽春砲，比數從1：1變成1：4，投完6局失4分退場，本季戰績掉到10勝10敗。

岡本本季32轟、85分打點仍居藍鳥雙冠王，單季打點寫下隊史新人新高，原紀錄是2002年辛斯基（Eric Hinske）84分，岡本也獨居大聯盟日本球員最多轟，接著是白襪隊村上宗隆31轟、大谷翔平30轟。

藍鳥先發投手希斯（Dylan Cease）投5局失1分，奪下本季第11勝，奪三振236次在大聯盟排名第1，藍鳥戰績75勝75敗在美聯外卡排名第4，只落後守護者隊1場勝差。