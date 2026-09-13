MLB／頂替大谷的德保拉生涯首轟 道奇遭馬林魚再見轟擊沉

道奇隊13日擊出3分全壘打。(美聯社)

道奇 隊昨天才遭馬林魚隊終止8連勝，今天9局下又遭絕地大反攻，最後被代打的拉米瑞茲（Agustin Ramirez）轟出再見兩分砲，終場以4：6落敗，不但1勝2敗輸掉客場系列賽，而且本季對戰6場以2勝4敗結束。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）投6局只被揮出兩支安打，退場時3：0領先，但牛棚無法守住勝利，恩里克斯（Edgardo Henriquez）8局下失兩分，讓馬林魚追成1分差。

儘管道奇9局上再下一城，比數變成4：2，但9局下史考特（Tanner Scott）登板就被連續揮出3支安打，薩諾哈（Javier Sanoja）關鍵二壘打追平比數；道奇換上第5任投手史都華（Brock Stewart），只投4球就被拉米瑞茲轟出中左外野方向407英尺兩分全壘打，8連勝後吞下2連敗。

道奇日前將大谷翔平 列入傷兵名單，升上21歲好手德保拉（Josue De Paula），對馬林魚前兩戰5次打數掛零，但有3次保送，今天兩次打數都是安打、再獲1次保送，4局上從馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Perez）的手中轟出3分砲，生涯首轟出爐。

道奇90勝59敗仍在國聯排名第2，落後釀酒人隊2.5場勝差，馬林魚74勝76敗在國聯東區排名第3、外卡第6，沒有機會搶到季後賽門票，今年對道奇卻能連贏兩個系列賽，尤其這次主場3連戰湧進96187名球迷，昨天34814人更創本季主場最佳紀錄。