MLB／光芒就是不讓洋基逼近 官網直言未奪分區冠軍只算安慰獎

光芒7局下希克斯擊出二壘打，終場1分險勝。（美聯社）

光芒隊11日成為美聯首支晉級季後賽的球隊，12日再戰太空人隊又以3：2獲勝，只差1勝就可繼釀酒人、道奇 隊之後，成為大聯盟第3支達到90勝的球隊；光芒官網指出，球隊為最近3年首次闖進季後賽感到自豪，如果最終未能拿下美聯東區冠軍，只能算是「安慰獎」。

光芒投手西摩（Ian Seymour）12日先發6局失兩分，飆出10次三振，退場時2：2，挑戰本季第10勝無關勝敗；光芒7局下靠希克斯（Liam Hicks）二壘打、馬德里賈爾（Nick Madrigal）高飛犧牲打攻下超前分，終場1分險勝。

洋基 隊12日在紐約「地鐵大戰」慘敗，全場被揮出14支安打，包括6支全壘打，林多（Francisco Lindor）單場雙響砲、攻下5分打點，終場2：12不敵大都會隊，分區排名仍居第2，落後光芒4場勝差。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）11日讓全隊盡情享受晉級滋味，接下來重點是奪下近5年首座分區冠軍，避掉季後賽首輪外卡系列賽，他說：「我們還有更大目標要實現。」

光芒目前戰績89勝59敗，只剩14場例行賽，最重要是23到25日作客紐約，對洋基進行4連戰（23日雙重賽），官網指出，在這次關鍵對決前，進一步擴大領先優勢無疑增添更多有利籌碼。