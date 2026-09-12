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MLB／光芒就是不讓洋基逼近 官網直言未奪分區冠軍只算安慰獎

記者藍宗標／即時報導
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光芒7局下希克斯擊出二壘打，終場1分險勝。（美聯社）
光芒7局下希克斯擊出二壘打，終場1分險勝。（美聯社）

光芒隊11日成為美聯首支晉級季後賽的球隊，12日再戰太空人隊又以3：2獲勝，只差1勝就可繼釀酒人、道奇隊之後，成為大聯盟第3支達到90勝的球隊；光芒官網指出，球隊為最近3年首次闖進季後賽感到自豪，如果最終未能拿下美聯東區冠軍，只能算是「安慰獎」。

光芒投手西摩（Ian Seymour）12日先發6局失兩分，飆出10次三振，退場時2：2，挑戰本季第10勝無關勝敗；光芒7局下靠希克斯（Liam Hicks）二壘打、馬德里賈爾（Nick Madrigal）高飛犧牲打攻下超前分，終場1分險勝。

洋基隊12日在紐約「地鐵大戰」慘敗，全場被揮出14支安打，包括6支全壘打，林多（Francisco Lindor）單場雙響砲、攻下5分打點，終場2：12不敵大都會隊，分區排名仍居第2，落後光芒4場勝差。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）11日讓全隊盡情享受晉級滋味，接下來重點是奪下近5年首座分區冠軍，避掉季後賽首輪外卡系列賽，他說：「我們還有更大目標要實現。」

光芒目前戰績89勝59敗，只剩14場例行賽，最重要是23到25日作客紐約，對洋基進行4連戰（23日雙重賽），官網指出，在這次關鍵對決前，進一步擴大領先優勢無疑增添更多有利籌碼。

精華 FAQ

  • 光芒已成為美聯首支晉級季後賽的球隊，並以89勝59敗暫居美聯東區第1。球隊現在不只滿足於進季後賽，更希望把分區冠軍一起拿下。

  • 因為光芒的真正目標是拿下美聯東區冠軍，直接避開外卡系列賽。官網認為，既然已經確定進季後賽，若最後沒能保住分區第一，成績就少了最重要的價值。

  • 洋基12日慘敗給大都會，全場被打出14支安打與6發全壘打，仍排在分區第2，落後光芒4場。接下來他們還要在23到25日與光芒進行4連戰，勝負可能左右分區爭奪。

洋基 MLB 道奇

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