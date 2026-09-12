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MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

記者陳宛晶／即時報導
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李灝宇揮別近期的打擊小低潮，12日以3支長打輸出火力。（路透）
李灝宇揮別近期的打擊小低潮，12日以3支長打輸出火力。（路透）

李灝宇揮別近期的打擊小低潮，12日以3支長打輸出火力，在關鍵第八局擔任首位打者先敲二壘打，成為攻勢的發動機，再敲兩分打點三壘打，站上三壘激動握拳大吼，老虎官方X稱他是「電力工廠」，形容他為球隊帶來的能量；總教練辛區（A.J. Hinch）特別誇讚他纏鬥12球擊出三壘打，從這個打席看到李灝宇展現耐心。

▲ 影片來源：x平台＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

辛區賽後指出，李灝宇不管面對左投、右投都有不錯表現，「但前陣子，我感覺他有點失去控制，可能是有點累了，嘗試得太多，想去彌補前面的打席。」

注意到李灝宇的「失控」，辛區刻意讓他坐了一、兩場板凳，整理好心情後再回到場上。辛區說：「在追求安打的過程中，你可能會失去耐心，特別是當你又是這個層級的年輕選手，你會希望靠安打一棒改變計分板上的分數。」

他指出，李灝宇在幾天前選到好幾個保送（9月10日單場3保送），展現的耐心令他印象深刻，「這延續到了12日，他等到對自己有利的球數，在自己能掌握的球路上有極佳的揮擊。」

辛區也提到，希望這場的逆轉經驗，對於包括李灝宇在內的年輕選手會有幫助，「未來如果碰到這種局面的比賽，選手們會記得這一天，將這場比賽作為參考。」

精華 FAQ

  • 他在第8局先敲二壘打開啟攻勢，接著又擊出2分打點三壘打，整場貢獻3支長打，成為球隊逆轉的主要火力來源，也被視為攻勢發動機。

  • 老虎官方X把他形容為「電力工廠」，稱讚他為球隊帶來能量；總教練辛區則特別看重他纏鬥12球後擊出三壘打，認為這顯示出耐心與成熟度。

  • 辛區觀察到他近期有些失控、可能也有疲勞，因此刻意讓他坐1、2場板凳整理心情，並強調他重新找回耐心後，才在這場比賽打出更有效率的揮擊。

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