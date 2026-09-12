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MLB／貝茲締造洛杉磯隊史第1萬轟紀錄 道奇不敵馬林魚終止8連勝

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊明星游擊手貝茲（左）12日締造隊史重要紀錄，對馬林魚隊之戰1局上轟出陽春砲...
道奇隊明星游擊手貝茲（左）12日締造隊史重要紀錄，對馬林魚隊之戰1局上轟出陽春砲，剛好是道奇1958年搬到洛杉磯後第1萬支全壘打紀錄。（美聯社）

道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）12日締造隊史重要紀錄，對馬林魚隊之戰1局上轟出陽春砲，剛好是道奇1958年搬到洛杉磯後第1萬支全壘打紀錄；但馬林魚打線從葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的手中攻下4分，終場以4：3獲勝，也讓道奇中斷8連勝。

▲ 影片來源：x平台＠Dodgers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

道奇1局上2出局後，貝茲、孟西（Max Muncy）接力砲轟菲利普斯（Tyler Phillips），取得2：0領先；貝茲連續兩季達到20轟紀錄，生涯第311轟出爐，這支陽春砲也是道奇1958年從紐約布魯克林搬到洛杉磯後，最近89個球季累積第1萬支全壘打。

葛拉斯諾先發4局被揮出5支安打，包括2局下保利（Graham Pauley）兩分砲，投出7次三振、4次保送，失4分吞下本季首敗，終止4連勝。

馬林魚全場動用6名投手車輪戰，只被道奇揮出4支安打，主場3連戰前兩戰1勝1敗，本季對戰道奇3勝2敗，明天最後一次交手有機會在對戰紀錄勝出。

釀酒人、光芒已經確定晉級季後賽，道奇12日輸球後90勝58敗，仍在國聯西區領先排名第2的教士隊10場勝差，離分區5連霸愈來愈近，最快明天拿到季後賽門票。

精華 FAQ

  • 貝茲在1局上擊出陽春砲，剛好是道奇自1958年搬到洛杉磯以來的第1萬支全壘打，成為隊史重要里程碑，也讓他個人生涯第311轟出爐。

  • 道奇雖然先取得2：0領先，但葛拉斯諾先發4局被敲5安、含1發2分砲，共失4分；馬林魚後續以車輪戰封鎖打線，最終4：3逆轉勝出。

  • 道奇戰績來到90勝58敗，仍在國聯西區領先教士10場勝差，分區5連霸態勢穩固；同時距離季後賽門票也越來越近，最快明天就能確定晉級。

道奇 MLB 洛杉磯

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