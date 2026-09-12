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9/11後曾問「為何還要打球？」 基特因機長女兒找到方向

記者葉姵妤／即時報導
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前洋基隊長基特(左起)、9/11罹難機長女兒薩拉西尼與其夫麥奎爾。(路透)
前洋基隊長基特(左起)、9/11罹難機長女兒薩拉西尼與其夫麥奎爾。(路透)

9/11恐怖攻擊事件25周年這天，紐約洋基隊在主場與大都會隊上演「地鐵大戰」，洋基在賽前舉行紀念活動，悼念在事件中罹難及受到影響的人，包括基特（Derek Jeter）等多位2001年洋基成員都現身，開球儀式也深具意義。

洋基邀請薩拉西尼（Brielle Saracini）擔任賽前的開球嘉賓，25年前911事件發生時，她年僅10歲，父親Victor Saracini則是聯合航空175號班機的機長，該班機遭到劫持後撞上世界貿易中心南塔，Victor Saracini因此罹難。

在這場悲劇發生後，因緣際會牽起薩拉西尼和洋基隊長基特的情誼。在當年恐襲發生的3天後，薩拉西尼寫信給基特說明自己的失去，並告訴他，父親生前一定希望能她能實現和基特見面的夢想。薩拉西尼沒想到基特會親自回信，還邀請薩拉西尼與家人到當時的洋基球場看球。

薩拉西尼在事發的兩年後，在一個為9/11失去父母的孩子所舉辦的營隊中認識現任丈夫麥奎爾（Sean McGuire），今天麥奎爾陪同薩拉西尼參與開球儀式，穿的甚至是大都會傳奇捕手皮耶薩（Mike Piazza）的球衣，薩拉西尼笑說：「洋基竟然允許大都會球衣出現在這裡，真是不得了的舉動。」

在開球儀式結束後，基特和媒體回憶起25年前與薩拉西尼相遇的經歷，「身為一名運動員，那是我第一次問自己：『我到底為什麼還要打球？』但之後有機會認識許多失去摯愛的家屬，薩拉西尼就是其中最重要的一位，那時你才會明白，我們的工作就是贏球，至少要試著每天給人們幾個小時可以歡呼、可以開心的事情。」

在那之後，薩拉西尼與基特一直有保持聯繫，薩拉西尼也透露，自己曾經有一段和癌症抗戰的日子，「我收到基特親自留下的語音訊息，祝我一切順利，告訴我要專心向前、保持正面。」她在醫院裡反覆播放那段語音，就是為了告訴自己「對，身邊有人支持我。」

精華 FAQ

  • 洋基在主場對大都會的比賽前舉行悼念活動，緬懷9/11罹難與受影響者，並邀請2001年洋基成員到場，開球儀式也安排具象徵意義的嘉賓參與。

  • 9/11事件發生3天後，年僅10歲的薩拉西尼寫信給基特，訴說失去父親的悲痛，沒想到基特親自回信，還邀請她和家人到洋基球場看球，兩人自此建立長久情誼。

  • 基特表示，認識許多在悲劇中失去摯愛的人後，他第一次反思打球的意義；後來他明白，球員的工作是爭取勝利，至少要每天帶給人們幾個小時能歡呼與開心的時光。

洋基 911事件

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