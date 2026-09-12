MLB／釀酒人菜鳥美技連裁判都騙了 對手跑完4個壘包才發現被接殺

菜鳥外野手拉拉。(美聯社)

釀酒人隊今天狂敲23安，以20：0大勝紅人隊，成為今年國聯第一支鎖定季後賽門票的球隊，連4年挺進10月的棒球，近9年更是只有1次（2022年）無緣季後賽。

釀酒人此役前4局打完已經取得9：0領先，五局上出現精彩美技，身高僅170公分的菜鳥外野手拉拉（Luis Lara）第五局上演沒收全壘打美技，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）將球掃向中右外野，鎮守右外野的拉拉一手扶著牆，抓準時機起跳，在全壘打牆上將這球撈進手套，落地後看了一眼手套，隨後平舉雙手沉浸在自己的美技中。

有趣的是，因為裁判一直沒看到他將球拿出手套，一時以為球已經出牆，做出全壘打繞圈手勢，拉拉剛從喜悅中回神，將球拿出手套拋回內野，這才注意到裁判是判決全壘打，蘇亞雷斯甚至跑完4個壘包，一臉傻眼難以置信，示意「我球都回傳了」，幸好重播鏡頭還他清白。

釀酒人隨後就在五局下迸發8分大局，第八局康崔拉斯（William Contreras）再掃三分砲，釀酒人得分衝上20分。

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