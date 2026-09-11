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MLB／塔克客場轟滿貫彈3支3掃5打點 道奇6：2勝馬林魚收8連勝

記者葉姵妤／即時報導
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塔克。(美聯社)
塔克。(美聯社)

道奇隊今起與馬林魚隊展開3連戰，少了進傷兵名單大谷翔平外，弗里曼（Freddie Freeman）也因右膝痠痛休兵，但塔克（Kyle Tucker）在客場大發威，繳出「準完全打擊」表現包括一發滿貫砲，幫助道奇以6：2贏球，收下8連勝，成為本季繼釀酒人隊後第2支90勝球隊。

道奇今天展開客場之旅，3局上靠著保送和安打攻占一、三壘，塔克敲出高飛犧牲打先送回第1分。6局上塔克再從馬林魚先發投手古斯托（Ryan Gusto）手中敲出三壘打，並靠史密斯（Will Smith）的安打跑回第2分。

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）投到6局下2出局後被敲安打退場，接替的菲利普斯（Evan Phillips）被敲二壘打，送回史奈爾留下的跑者，馬林魚追成1分差。

然而7局上又是塔克挺身而出，道奇在2出局靠2次保送和1支安打攻占滿壘，塔克面對剛被換上場的吉布森（Cade Gibson），掌握79.5英里（約128公里）的橫掃球，轟出一發右外野滿貫全壘打，是他來到道奇後的第一支滿貫彈，一棒拉開球隊領先優勢，轟回致命一擊。

塔克今天4次打擊機會，分別敲出一壘打、高飛犧牲打、三壘打、全壘打，可惜在9局上僅差一人次沒能再上場打擊，無緣挑戰二壘打締造完全打擊，單場仍繳3支3猛打賞表現、掃回5分打點。

史奈爾此戰主投5.2局用101球，被敲4支安打，有2次保送，失1分，送出8次三振，傷癒回歸後持續繳好投，拿下本季第4勝，目前防禦率1.91。

精華 FAQ

  • 塔克4次打擊機會敲出一壘安打、高飛犧牲打、三壘打與滿貫全壘打，單場3支3、掃回5分打點，差一步就能完成完全打擊。

  • 道奇在7局上滿壘時由塔克轟出右外野滿貫砲，一口氣把領先優勢擴大，這支全壘打成為比賽關鍵，也幾乎鎖定勝局。

  • 史奈爾先發5.2局，用101球被敲4支安打、出現2次保送，失1分並送出8次三振，傷癒回歸後拿下本季第4勝，防禦率降至1.91。

大谷翔平 道奇 MLB

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