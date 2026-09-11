MLB／白襪迷大喊「你無安打欸」 海盜瓊斯下1球就破功

白襪球迷高喊無安打後，瓊斯下一球就被敲二壘打破功。 (美聯社)

棒球場上，真的不能不信邪！10日七局下、兩出局，白襪隊的安打欄還是「0」，白襪主場球迷在觀眾席上大喊「嘿！你現在還是無安打比賽耶！」海盜隊投手瓊斯（Jared Jones）下一球，隨即被蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出二壘打。

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海盜以2：0擊敗白襪，瓊斯面對前22人次，僅因2次保送釀成上壘，前6.2局維持無安打比賽局面，直到被蒙哥馬利敲出二壘打，讓他挑戰紀錄的旅程中斷，而他隨後讓下一棒B.蒙哥馬利（Braden Montgomery）擊出左外野飛球遭到接殺，投完7局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，上演一場精彩好投。

瓊斯此役共用90球，他也透露有詢問總教練凱利（Don Kelly），如果沒有被敲安打，會讓自己續投嗎？「他是說，他還是會換，但我可能會整局都在求他，想盡辦法在第八局續投吧！」

海盜此役的致勝分來自第四局歐尼爾（Oneil Cruz）敲出陽春砲，擊球初速117.4哩，締造本季大聯盟紀錄，飛行距離433呎，一出手就是確信步，第八局的安打得點圈安打再帶有1分打點。

歐尼爾賽後受訪大讚自家投手，稱瓊斯是自己最愛的投手；瓊斯賽後也笑說：「他也絕對是我最喜歡的打者，沒有太多人可以打出初速116哩、飛行500呎，每天看他這樣打真的很有趣，令人難以置信。」