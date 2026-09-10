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MLB／山本由伸勝投秘訣 節制飲食但想吃紅豆麵包

記者藍宗標／即時報導
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洛杉磯道奇強投山本由伸。(路透)
洛杉磯道奇強投山本由伸。(路透)

山本由伸昨天對紅人隊先發7局失1分，優質表現奪下本季第13勝，締造個人單季最多勝紀錄，幫助道奇隊14：1獲勝，拚出7連勝，賽後談到投球表現，他說：「沒有做什麼特別改變，就像往常一樣，專注每一局投球。」

山本前年大聯盟首季一度受傷，出賽18場投出7勝2敗，去年完整球季30場12勝8敗，今年勝場數寫下新紀錄，目前出賽26場投出13勝8敗，防禦率2.62在國聯排名第4。

被問到大聯盟首季一度因傷缺陣，後來能夠穩定先發輪值的秘訣，他表示，無論私生活還是訓練，都要踏實地過好每一周，好好飲食和睡眠，還會泡熱水澡放鬆身心，這些生活中的基本環節尤為重要。

至於有哪些曾經喜歡、但現在不再吃的食物，山本笑說：「其實相當多，最想吃的東西比如紅豆麵包之類，各種各樣都有。」

山本用90球完成7局任務，只被揮出3支安打，唯一失分是4局上被克魯茲（Elly De La Cruz）轟出陽春砲，飆出10次三振追平個人單場最佳紀錄。

克魯茲把山本97.4哩速球轟成中外野方向403呎全壘打，連續5場開轟寫下個人生涯最佳紀錄，山本說：「本來想投內角高球，結果稍微偏低進到中間，真的感到非常懊悔。」

精華 FAQ

  • 他先發7局只失1分，用90球送出10次三振，拿下本季第13勝，刷新個人單季最多勝紀錄，並幫助道奇以14：1大勝、延續7連勝。

  • 他表示，無論私生活或訓練都要踏實過好每一周，重視飲食與睡眠，也會泡熱水澡放鬆身心，認為這些基本環節對維持狀態很重要。

  • 他笑說想吃的食物很多，像紅豆麵包等都很懷念；此役唯一失分則是被Elly De La Cruz把97.4哩速球轟成陽春砲，山本也坦言投球稍微偏低，感到懊悔。

山本由伸 MLB 道奇

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