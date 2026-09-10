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MLB／山本由伸單季13勝個人新高 道奇7連勝離分區5連霸近了

記者藍宗標／即時報導
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山本由伸。（路透）
山本由伸。（路透）

道奇隊9日在主場火力全開，全場出現14支安打，包括4支全壘打，以14：1狂電紅人隊，不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出7連勝，山本由伸優質先發奪下本季第13勝，單季勝場數寫下生涯3年新高。

山本用90球完成7局任務，只被揮出3支安打、出現1次保送，唯一失分是4局上被克魯茲（Elly De La Cruz）轟出陽春砲，飆出10次三振追平個人單場最佳紀錄，本季出賽26場投出20場優質先發，戰績升至13勝8敗，防禦率2.62在國聯排名第4。

山本前年大聯盟首季投出7勝2敗、去年12勝8敗，今年勝場數寫下新紀錄，如果按照目前輪值表，28日例行賽結束前還有3場投球任務。

道奇打線面前紅人前兩任投手洛德（Rhett Lowder）、梅伊（Luis Mey），打完前4局已經攻下9分，提前宣告雙方勝敗，貝茲（Mookie Betts）、塔克（Kyle Tucker）都是3安猛打，各有1支全壘打，孟西（Max Muncy）、赫南德茲（Enrique Hernandez）也開轟，把紅人投手群打得潰不成軍。

紅人前7局動用5名投手被攻下13分，8局下推出捕手崔維諾（Jose Trevino）投球，面對塔克投出37英里慢速球，被轟成中右外野方向378英尺全壘打，現場45252名球迷看得超開心。

道奇本季戰績89勝57敗在國聯西區穩居龍頭，領先排名第2的教士隊達11場勝差，離分區5連霸愈來愈近。

精華 FAQ

  • 道奇全場敲出14支安打、包含4轟，以14：1大勝紅人，完成3連戰橫掃並拿下7連勝。前4局就攻下9分，早早奠定勝基。

  • 山本由伸投90球完成7局，只失1分、被敲3安打並送出10次三振，拿下本季第13勝，單季勝場數寫下大聯盟3年生涯新高。

  • 道奇目前戰績89勝57敗，穩居國聯西區第1，領先第2名教士11場勝差。若維持這樣的節奏，距離分區5連霸已經非常接近。

道奇 山本由伸 MLB

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