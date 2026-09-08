MLB／大谷翔平休4天還是打不出來 道奇3安拿6分推進5連勝

大谷翔平休兵4場後回歸，3打數還是掛蛋、吞下2次三振，僅靠1次保送上壘。(路透)

大谷翔平 休兵4場後回歸，7日3打數還是掛蛋、吞下2次三振，僅靠1次保送上壘，道奇 隊靠赫南德茲（Teoscar Hernández）第六局的三分砲擴大優勢，全隊只有3安打就灌進6分，終場以6：3擊敗紅人隊，推進5連勝。

道奇由希恩（Emmet Sheehan）先發5.2局被敲3安打、失1分，送出10次三振，唯一失分是第一局克魯茲（Elly De La Cruz）的陽春砲。

紅人第二任投手威廉森（Brandon Williamson）4.1局投球出現6次四死球保送，加上三壘手海斯（Ke'Bryan Hayes）單場2次失誤，讓道奇用少少的安打換回大量分數。

先是五局下赫南德茲安打開路，兩出局後寇爾（Alex Call）挨觸身球，羅哈斯（Miguel Rojas）擊出三壘方向滾地球，紅人眼看要安全下庄，海斯的傳球失誤，讓道奇跑回兩分逆轉戰局。道奇六局下靠兩次保送再次出現得點圈機會，赫南德茲補上三分砲，擴大為5：1領先。

紅人蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）第七局敲陽春砲，第八局羅德里奎茲（Héctor Rodríguez）、克魯茲雙安開路，邁爾斯（Dane Myers ）滾地球送回1分，追近到3：5，而道奇八局下無人出局滿壘機會，最終靠高飛犧牲打拿到1分，雙方最終就以3分差分出勝負。

大谷翔平回歸擔任第一棒，首打席左外野飛球遭到接殺，接下來連吞2K，直到第七局的打席才靠保送站上一壘，賽後打擊率跌到0.277。