MLB／貝茲逆轉三分砲 大谷缺陣4場道奇勝率100%
大谷翔平不在沒關係，道奇隊上演一場逆轉勝，貝茲（Mookie Betts）第八局轟出逆轉三分砲，幫助道奇終場以7：5贏球，3連戰清盤國民，且在大谷缺陣的4場比賽拉出4連勝。
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道奇由羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發，前3局未失分，卻在第四局先遭阿布姆斯（CJ Abrams）敲陽春砲，就此陷入動盪，接下來連挨4安打，佛德（Harry Ford）二壘打帶有2分打點，楊恩（Jacob Young）一壘打再下一城，道奇換投後才止住失血。
道奇五局下攻下3分一度追平，但六局上米勒（Bobby Miller）開局被萊爾（Daylen Lile）敲三壘打，接下來又出現保送，雖靠滾地球抓到本壘的出局數，但接下來在一出局、一二壘有人時選擇故意保送塞滿壘包，卻面對克魯斯（Dylan Crew）投出觸身球送分。
道奇陷入4：5落後，第八局寇爾（Alex Call）敲安、艾德曼保送上壘後，由貝茲一棒逆轉局面。
大谷翔平不在的情況下，道奇此役仍由艾德曼（Tommy Edman）扛開路先鋒，4打數敲2安打、另有1次保送，表現不俗。
道奇在第8局由貝茲轟出逆轉3分砲，一棒把比分超前，成為全場勝負轉折點，最終幫助球隊以7：5收下勝利。 大谷翔平缺陣的4場比賽，道奇隊全部贏球，寫下4連勝，展現出即使少了主力打者，球隊仍有足夠火力與韌性。 先發羅布勒斯基在前3局無失分，但第4局被國民打線連續攻破，失掉多分；之後牛棚也再被攻勢串聯，讓道奇一度以4：5落後。
精華 FAQ
道奇在第8局由貝茲轟出逆轉3分砲，一棒把比分超前，成為全場勝負轉折點，最終幫助球隊以7：5收下勝利。
大谷翔平缺陣的4場比賽，道奇隊全部贏球，寫下4連勝，展現出即使少了主力打者，球隊仍有足夠火力與韌性。
先發羅布勒斯基在前3局無失分，但第4局被國民打線連續攻破，失掉多分；之後牛棚也再被攻勢串聯，讓道奇一度以4：5落後。
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