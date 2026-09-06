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MLB／艾德曼代大谷開路先鋒 3分砲領軍道奇對國民5戰全勝

記者藍宗標／即時報導
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艾德曼（Tommy Edman）擔任第1棒，7局下轟出中右外野方向389英尺3分...
艾德曼（Tommy Edman）擔任第1棒，7局下轟出中右外野方向389英尺3分砲，成為逆轉戰局的關鍵全壘打。（美聯社）

大谷翔平連續缺席3場比賽，道奇隊昨天在主場對國民隊之戰，艾德曼（Tommy Edman）繼續擔任第1棒，7局下轟出中右外野方向389英尺3分砲，成為逆轉戰局的關鍵全壘打，道奇終場以6：5獲勝，本季對戰國民5場全勝。

大谷近3戰未出賽，有可能進入傷兵名單，艾德曼扛起開路先鋒重任，今天4打數1安打、吞下兩次三振，7局下面對國民第2任投手比特（Clayton Beeter）轟出3分砲，本季第6轟成為致勝一擊。

道奇打線面對國民先發投手卡瓦利（Cade Cavalli），首局靠3支安打攻下兩分，接下來連續5局掛零；道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投6局失4分，原是敗投候選人，因艾德曼3分砲無關勝敗，本季戰績仍是4勝0敗，卡瓦利挑戰本季第13勝被牛棚搞砸。

道奇8局下攻占滿壘，寇爾（Alex Call）被觸身球砸中，攻下全隊第6分；國民9局上從史考特（Tanner Scott）的手中追回1分，但在二、三壘有人時遭再見三振，終場以1分之差落敗，兩隊明天將是本季最後一次交手。

道奇最近3連勝，本季戰績85勝57敗，在國聯仍居第2，領先勇士隊（84勝58敗）1場勝差，全力爭取季後賽國聯前兩號種子，避開外卡系列賽。

精華 FAQ

  • 他代替連續缺席的大谷翔平擔任第1棒，雖然前面有三振，但在7局下從比特手中轟出中右外野3分砲，直接改寫戰局，成為道奇逆轉獲勝的關鍵人物。

  • 道奇先在首局取得2分，之後被追平與反超，直到7局下靠艾德曼3分砲逆轉，再在8局下靠滿壘觸身球增加保險分，終場以6：5擊敗國民。

  • 道奇拿下最近3連勝後，戰績提升到85勝57敗，仍位居國聯第2，並領先勇士1場勝差，持續朝避開外卡系列賽、爭取前2號種子努力。

大谷翔平 MLB 道奇

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