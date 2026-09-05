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MLB／佐佐木朗希牛棚練投66球 歸期未定 定位仍是先發

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊日籍投手佐佐木朗希。（美聯社）
道奇隊日籍投手佐佐木朗希。（美聯社）

道奇隊日籍投手佐佐木朗希日前因右手中指水泡進入15天傷兵名單，何時能回歸還沒有明確的消息，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，依照目前的計畫，佐佐木朗希復出後預計仍會重返先發輪值。

佐佐木朗希在8月26日對勇士隊先發3.1局失4分，因右手中指水泡破裂退場，隔天被放進15天傷兵名單。而佐佐木朗希已在昨天進行牛棚練投，投了66球，直球、指叉球與滑球都有使用，確認手指的狀況，今天賽前也在球場進行傳接球。

佐佐木最快能在11日重新回到大聯盟出賽，但羅伯茲表示：「我想他會在下周開始進行Live BP（實戰投打練習）投球，所以我不認為他會在15天期滿後馬上回來。」且回歸前預計也不會讓他先到小聯盟投復健賽。

至於佐佐木朗希復出後是否會重返先發輪值？羅伯茲表示：「就目前而言，計畫是如此。」

目前道奇先發輪值包括山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow），大谷翔平重返投手丘的計畫仍未明朗，因此佐佐木朗希歸隊後，目前仍被定位為5號先發。

精華 FAQ

  • 他在8月26日對勇士先發時，因右手中指水泡破裂而提前退場，隔天就被放進15天傷兵名單，目前仍在觀察與恢復中。

  • 佐佐木朗希已在昨天完成66球牛棚練投，並使用直球、指叉球與滑球測試狀況，今天賽前也在球場進行傳接球，持續確認手指恢復情形。

  • 總教練羅伯茲表示，目前計畫是讓佐佐木朗希回到先發輪值；他回歸前不一定會先去小聯盟投復健賽，歸隊後仍可能擔任5號先發。

佐佐木朗希 MLB 道奇

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