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MLB／大谷休兵 道奇僅2人安打 赫南德茲再見二壘打逆轉紅雀

記者葉姵妤／台北即時報導
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道奇隊慶祝。(路透)
道奇隊慶祝。(路透)

道奇隊塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）3日先發出戰紅雀隊，先發5.2局失2分，單場被敲10支安打平生涯最慘，在大谷翔平缺陣之際，道奇打線也沒有太多發揮，直到9局下才靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出再見二壘打，以3：2逆轉紅雀，終止二連敗。

史庫柏今天一開賽就有危機，被敲2支安打後雖三振沃克（Jordan Walker），但一、三壘有人時再被貝耶茲（Joshua Báez）敲安失1分。3局上史庫柏被首名打者揮出安打後，雖用三振抓下2個出局數，接著又被連敲2安再失1分。

史庫柏僅在4局上投出此戰唯一3上3下的半局，投到6局上又被率先上場的伯爾納（Leo Bernal）敲安打，接著投出保送，K掉喬奇（Nathan Church）形成2出局，也在用了102球後被換下場休息。

史庫柏留下5.2局失2分的表現，單場被敲10安平生涯最多，另有1次保送，送出6次三振，僅差1個出局數無緣優質先發，靠著隊友的逆襲逃過敗戰。

道奇開路先鋒大谷翔平因右二頭肌和右側頸部不適，被移出先發，而全隊打線也沒有太多發揮，在5局下靠投手暴投攻下1分，8局打完仍以1：2落後。

9局下紅雀推出終結者歐布萊恩（Riley O’Brien）登板，艾德曼率先敲出安打，貝茲選到四壞球保送，1出局一、二壘有人的局面，赫南德茲（Teoscar Hernandez）逮中95.2英里（約153.2公里）的伸卡球，敲出中左外野方向落地的再見二壘打，一棒終結比賽。

紅雀隊全場揮出12支安打僅換回2分；道奇隊則是用6支安打攻下3分，全隊只有2名打者有安打表現，「代班」扛起第1棒的艾德曼單場5支4，赫南德茲2安2打點還選到2次保送，敲回致勝一擊。

精華 FAQ

  • 大谷翔平因右二頭肌與右側頸部不適未先發，道奇全場火力不算強，僅敲出6支安打，前8局只靠1分苦追，直到9局下才完成逆轉。

  • 史庫柏投5.2局失2分，被紅雀敲出10支安打，追平生涯單場最多，另有1次保送與6次三振，僅差1個出局數錯過優質先發。

  • 9局下紅雀推出終結者歐布萊恩，道奇先靠艾德曼安打和貝茲保送製造攻勢，隨後赫南德茲逮中伸卡球，敲出中左外野方向再見二壘打，幫助球隊3：2勝出。

大谷翔平 MLB 道奇

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