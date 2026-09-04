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MLB／小熊PCA本季39轟炸裂 再追大谷翔平40轟40盜紀錄

記者葉姵妤／即時報導
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小熊外野手PCA阿姆斯壯對釀酒人轟出本季第39發全壘打，持續逼近40轟40盜的歷...
小熊外野手PCA阿姆斯壯對釀酒人轟出本季第39發全壘打，持續逼近40轟40盜的歷史門檻。（美聯社）

角逐國聯MVP的路上，小熊隊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）3日對上大聯盟戰績最佳的釀酒人隊，敲出個人本季第39轟，再朝單季40轟40盜邁進，這一轟也替球隊打下勝利打點，幫助小熊以2：1贏球。

小熊與釀酒人系列賽前2場比賽，阿姆斯壯合計7場只有1安打，賽前他也提到：「今年能在走進打擊區之前就決定我要打全壘打，這點我做得很好，不管最後的結果是如何，我必須要把這種感覺找回來，前兩天的比賽，感覺真的不到位。」

阿姆斯壯在3局下，將釀酒人先發投手韓德森（Logan Henderson）一顆84.1英里（約135.3公里）、掉出好球帶下方的變速球，撈成中外野方向的2分全壘打，擊球初速達104.3英里（約167.8公里）。

這顆球距離地面僅1.20英尺（約36.6公分），也是阿姆斯壯今年的39轟中，擊球點最低的一球。根據大聯盟官網報導指出，阿姆斯壯自2024年以來，已經有5支全壘打是掌握距離地面1.20英尺或更低的球所敲出，在同期大聯盟球員中排名第一。

阿姆斯壯本季第39轟出爐，持續堆高個人生涯單季最多轟紀錄，在大聯盟全壘打榜上僅落後費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）1轟，且只要再1轟就將成為繼名人堂球星威廉斯（Billy Williams）之後（1970年單季42轟），小熊隊史上第二位單季40轟的左打者。

而目前阿姆斯壯累積32盜，也有望挑戰成為繼2024年大谷翔平後，大聯盟史上第7位締造單季「40轟40盜」紀錄的球員。

精華 FAQ

  • 阿姆斯壯在3局下轟出2分全壘打，這是他本季第39轟，不僅幫小熊超前比分，也成為球隊最後以2：1擊敗釀酒人的勝利打點。

  • 這球是投手投出84.1英里變速球，阿姆斯壯以104.3英里的擊球初速拉出全壘打，球離地僅1.20英尺，也是他今年39轟中最低擊球點的一發。

  • 他目前累積32盜，正朝40轟40盜邁進，若再開轟1次，還將成為小熊隊史第2位單季40轟左打者，僅次於1970年的Billy Williams。

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