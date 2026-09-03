MLB／山本由伸從無安打突然挨2轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

山本由伸挑戰本季第13勝未成。（美聯社）

山本由伸 2日一度主宰戰場，對紅雀隊投完前5局未被揮出安打，接下來兩局卻被轟出兩支兩分砲，挑戰本季第13勝未成；道奇 隊被逼到延長賽後，10局上失3分種下敗因，終場以6：8落敗，輸掉3連戰前兩戰。

道奇打線面對紅雀菜鳥投手馬茲（Brycen Mautz），大谷翔平首局首打席獲保送，艾德曼（Tommy Edman）觸身球形成一、二壘有人，弗里曼（Freddie Freeman）轟出中外野方向416英尺全壘打，本季第16轟出爐，也是繼7月5日對教士隊之戰後，等了近兩個月再度出現全壘打。

山本前5局都讓紅雀3上3下，未被揮出安打、只投出1次保送，但6局上面對首名打者費米恩（Jose Fermin）破功，被揮出一壘打，1出局後再被薩格斯（Thomas Saggese）轟出兩分砲，紅雀追成2：3。

道奇6局下再展攻勢，艾德曼面對紅雀後援投手索里安諾（George Soriano）揮出安打，貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，本季第17轟幫助球隊取得5：2領先。

但山本7局上又出狀況，先被沃克（Jordan Walker）揮出二壘打，再被伯納爾（Leonardo Bernal）轟出兩分砲，投完這半局退場，先發7局被揮出5支安打、失4分，投出8次三振、兩次保送，本季挨18轟再創個人單季最高紀錄。

道奇8局上推出史考特（Tanner Scott）投球，被貝耶茲（Joshua Baez）揮出二壘打，再因高飛犧牲打失1分，比數形成5：5，山本勝投也飛了，本季戰績停在12勝8敗，防禦率從2.56升至2.67。

兩隊進入延長賽後，紅雀10局上面對紅雀第4任投手史都華（Brock Stewart）突破僵局，喬奇（Nathan Church）、薩格斯、貝耶茲連續3支安打攻下3分，

大谷翔平仍未甩掉低潮，此役4次打數全部吞下三振，只在1局下獲保送、得分，已經連續12場比賽未有全壘打、打點，本季打擊率掉到2成79，繼續停在30轟、80分打點。

道奇此役落敗後，本季戰績82勝57敗，落後勇士隊（83勝57敗）半場勝差，國聯排名第3，進入季後賽仍有可能從外卡系列賽打起。