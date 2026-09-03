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MLB／李灝宇5支1對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

記者藍宗標／即時報導
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台旅美好手李灝宇5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點。（...
台旅美好手李灝宇5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點。（美聯社）

老虎隊2日對雙城隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇又有好表現，5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點，老虎打到延長12局以11：6獲勝，終止3連敗，也讓雙城中斷3連勝。

▲ 影片來源：x平台＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

李灝宇擔任先發2棒二壘手，面對雙城先發投手克里莫（Dean Kremer），1、3局上被86英里卡特球、92英里速球三振，5局上第3次交手在2好2壞後逮中92英里速球，揮出中外野方向安打，送回二壘上的麥戈尼格（Kevin McGonigle），自己再靠格林（Riley Greene）二壘打掩護，從一壘直奔本壘得分，幫助老虎擴大成4：1領先。

李灝宇6局上面對亞當斯（Travis Adams）揮成二壘滾地球，9局上面對高梅茲（Yoendrys Gomez）獲保送，11局上面對雙城第8任投手南斯（Tommy Nance）揮成中外野飛球，全場5打數1安打、攻下1分打點、跑回兩分，被保送1次，也吞下兩次三振。

老虎在3連戰前兩戰只得3分，被雙城狂攻26分，2日打完前7局5：2領先，8局下被追平比數，進入延長賽仍保住勝利，托克森（Spencer Torkelson）12局上轟出兩分砲，二壘上的李灝宇也得分，本季第21轟成為致勝一擊，老虎這半局攻下5分，讓雙城無力扭轉戰局。

李灝宇在這次系列賽合計12次打數4支安打，包括1支全壘打、1支二壘打，攻下3分打點、跑回兩分。

李灝宇本季出賽94場、安打68支、壘打數107個，繼續推升大聯盟台灣球員單季新高，目前打擊率2成69、全壘打8支、打點36分，將在例行賽最後23戰繼續挑戰張育成多項紀錄。

張育成2021年效力守護者隊，全壘打9支、打點39分、二壘打14支、得32分仍是大聯盟台將單季最佳紀錄，李灝宇本季二壘打13支、得29分也都逼近，球季結束前超越這4個數字，看來沒有太大問題。

精華 FAQ

  • 他3場都能為球隊貢獻打點，系列賽合計12打數敲出4安，包含1支全壘打與1支二壘打，總共進帳3分打點、跑回2分，表現相當穩定。

  • 老虎前7局取得5：2領先，8局下被追平後進入延長賽，12局上靠托克森2分砲帶動單局5分攻勢，最終以11：6獲勝，終止3連敗。

  • 他目前本季有8轟、36打點、13支二壘打與29分得分，距離張育成2021年的9轟、39打點、14支二壘打與32分得分都已相當接近。

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