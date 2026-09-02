MLB／勇士隊亞古納200轟200盜達陣 只花904場躍居史上最快

勇士隊明星外野手亞古納成為大聯盟史上最快達到200轟、200盜的球員。（美聯社）

勇士隊明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）2日對國民隊之戰7局上轟出3分砲，本季第14轟出爐，成為大聯盟 史上最快達到200轟、200盜的球員，勇士終場9：0大勝。

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勇士捕手墨菲（Sean Murphy）6局上轟出3分砲，打破兩隊平手局面， 亞古納7局上面對國民第3任投手克蘭尼克（Max Kranick），轟出中左外野方向379英尺3分砲，幫助勇士拉大到6：0領先，一路維持優勢到比賽結束，勇士本季對國民9勝4敗結束。

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亞古納生涯9年第904場比賽達到全壘打、盜壘「雙200」，原來紀錄是索利安諾（Alfonso Soriano）保有，2006年效力國民時，在生涯第929場比賽達到里程碑，當時對手正是勇士。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「回顧大聯盟歷史和歷代名將，無論何時能在任何排行榜單名列榜首，甚至躋身前50名，都是了不起的成就；我們深知亞古納的驚人天賦，正因如此，他能創造不可思議的壯舉。」

亞古納2日5打數3安打，6局上還演出本季第20次盜壘成功，生涯累積225盜，完成全壘打、盜壘「雙200」的速度比索利安諾快了25場，他說：「我很清楚自己為了走到這一步付出多少努力，能與索利安諾一起在榜單上，這是我的榮幸。」

史上完成200轟、200盜場次第3到6名都是退役名將，依序是戴維斯（Eric Davis）1053場、老邦茲（Bobby Bonds）1065場、索沙（Sammy Sosa）1094場、邦茲（Barry Bonds）1094場。