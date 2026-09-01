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MLB／老虎1:11慘敗唯一分數靠李灝宇開轟 近16戰13敗快要墊底了

記者陳宛晶／即時報導
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台灣籍球員李灝宇。(路透)
台灣籍球員李灝宇。(路透)

老虎隊今(8/31)天以1：11遭到雙城隊暴打，唯一分數靠台灣好手李灝宇打下，單場雙安、包括一發陽春砲，本季壘打數推進104，超越張育成2021年的101壘打數，締造台將單季紀錄，單季8轟距離張育成的9轟紀錄也只差一步了。

老虎今天在客場展開與雙城的3連戰，雙城推出右投布萊德利（Taj Bradley）先發，李灝宇擔任第九棒、三壘手，3打數敲出2安打、吞下1次三振。

李灝宇的首打席在第三局兩出局時上場，面對97.8哩（約157.4公里）直球打穿右邊防線；第二打席在六局上擔任首位打者，面對紅中進壘的94.5哩直球，掃出中外野全壘打牆外，擊出初速109.6哩、飛行距離439呎。

李灝宇剛在五局下發生守備失誤，造成上壘，隨後就被傑佛斯（Ryan Jeffers）掃出三分砲，六局上用全壘打上演道歉野球，李灝宇一擊球出手，就邁出黑幫老大氣勢般的確信步，再將手上的球棒一甩，這發送進雙城牛棚的陽春砲，幫助老虎開張分數。

李灝宇第三打席在一、二壘有人的機會無法再度建功，球數2好2壞時，出棒攻擊99.7哩的偏高直球，揮空遭到三振，成為七局上第三個出局數。

布萊德利以104球完成7局投球，僅被敲4安打、失1分，送出9次三振，此役的壓制好投唯一失分就是遭李灝宇重手。

老虎輸球後，近16戰慘吞13敗，只用半個月美聯中區排名就從第二一路摔到第四，領先墊底的皇家隊也只剩1.5場勝差。

精華 FAQ

  • 老虎隊客場以1：11慘敗給雙城，整場比賽被對手全面壓制，投打兩端都沒有跟上節奏，唯一得分還是靠李灝宇的全壘打才開張。

  • 李灝宇先發第9棒、守三壘，3打數敲出2安打並轟出1發陽春砲，包辦老虎唯一1分，也讓他的本季壘打數達到104，刷新台將單季紀錄。

  • 老虎近16戰吞下13敗，戰績明顯下滑，半個月內在美聯中區從第2掉到第4名，和墊底的皇家隊只剩1.5場勝差，季後賽壓力升高。

MLB

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