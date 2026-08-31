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MLB／再見接殺變成2分砲 光芒德魯卡：太愛這座全壘打牆了

記者藍宗標／即時報導
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德魯卡轟出左外野深遠飛球，教士左外野手泰勒接到球竟彈出全壘打牆，形成追平比數的兩...
德魯卡轟出左外野深遠飛球，教士左外野手泰勒接到球竟彈出全壘打牆，形成追平比數的兩分砲，光芒打到延長11局以5：4險勝，神奇完成成3連戰橫掃。（美聯社）

美聯戰績最強的光芒隊，30日在主場對教士隊進行3連戰最後一戰，9局下2出局後，德魯卡（Jonny DeLuca）轟出左外野深遠飛球，眼看比賽就要結束，教士左外野手泰勒（Samad Taylor）接到球竟彈出全壘打牆，形成追平比數的兩分砲，光芒打到延長11局以5：4險勝，神奇完成成3連戰橫掃。

光芒打完前8局1：3落後，9局下面對教士「終結者」米勒（Mason Miller），在2出局一壘有人時， 德魯卡轟出左外野飛球，泰勒追到邊線附近跳起來接到，沒想到左手臂撞到全壘打牆，讓小白球掉到場外，原本應該結束比賽的守備，變成3：3平手進入延長賽。

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米勒發現手套中的球不見了，雙手一攤露出沮喪表情，米勒本季第33場救援成功瞬間變成救援失敗，德魯卡賺到本季第9轟邊跑邊笑，踏上本壘板仍有些不敢相信剛才發生的一切，賽後笑說：「我太喜歡這座全壘打牆了。」

光芒官網形容泰勒助攻這支追平轟，先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）更說：「這大概是我們今年經歷過最令人興奮的比賽。」

光芒三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）4局下轟出陽春砲，本季37轟追平太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），在美聯並列領先，賽後談到德魯卡這一轟，他說：「是在跟我開玩笑嗎？比賽在那一刻已經結束了。」

光芒最近4連勝，目前82勝54敗穩居美聯龍頭，教士掉到72勝65敗，國聯外卡排名第4，落後響尾蛇隊半場勝差，仍有機會爭取季後賽門票，泰勒說：「不知官方記錄會不會計上失誤，但在我看來就是，本來是應該接住球的。」

精華 FAQ

  • 9局下2出局時，德魯卡打向左外野深遠飛球，教士左外野手泰勒雖然跳起來接到球，卻因手臂撞上全壘打牆而把球撞出場外，形成2分追平砲。

  • 光芒前8局以1：3落後，9局下靠德魯卡的追平轟將比數扳成3：3，接著進入延長賽，直到11局才以5：4擊敗教士，完成逆轉勝。

  • 光芒拿下4連勝後戰績提升到82勝54敗，仍穩居美聯龍頭；教士則掉到72勝65敗，國聯外卡排第4，落後響尾蛇半場勝差，季後賽仍有機會。

MLB

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