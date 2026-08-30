MLB／威爾斯單局雙響砲創罕見紀錄 洋基狂電紅襪16分就等賈吉回歸

洋基30日對陣波士頓紅襪，威爾斯在第8局比賽中擊出全壘打。（路透）

本季最後一場「基襪大戰」，洋基 隊30日在紐約主場火力全開，全場狂揮18支安打，包括5支全壘打，威爾斯（Austin Wells）轟出雙響砲、包辦5分打點，終場以16：1大勝紅襪隊，不但4連戰搶下3勝，本季對戰13場也以7勝6敗占優勢，兩隊穩居美聯外卡前兩名。

紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）前4局有效封鎖洋基打線，5局下卻出狀況，被揮出6支安打包括1支全壘打，失5分讓紅襪陷入苦境；洋基5到8局都得分，8局下一口氣攻下9分，終場以15分之多大勝。

威爾斯第8局兩次打席都轟出兩分砲，第2轟面對紅襪內野手蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio），把49.8英里滑球轟上中右外野看台，本季達到10轟紀錄，成為隊史第7次、第6位單局雙響砲的球員。

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洋基31日展開美西客場之旅，將和天使、教士隊進行3連戰，「法官」賈吉 （Aaron Judge）6月2日至今未出賽，本季只打59場比賽，打擊率2成48、全壘打17支、打點38分，將和隊友啟程前往美西，準備加大訓練強度，包括可能進行場上打擊練習，全力爭取9月重返大聯盟。

賈吉因右側肋骨骨折停賽，洋基還未設定重新出賽的日期，官網指出，他不太可能在美西之旅復出，但有機會在下一輪主場系列賽回歸，就看球團是否同意跳過小聯盟復健賽；洋基隊將於9月9到11日迎戰洛磯隊，12到14日在「地鐵大戰」和大都會隊交手。