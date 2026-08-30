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MLB／大谷連10戰全壘打、打點掛零不怕 道奇封鎖老虎打線奪勝

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平5次打數掛零、吞下2K，連續10場比賽未有全壘打和打點。（美聯社）
大谷翔平5次打數掛零、吞下2K，連續10場比賽未有全壘打和打點。（美聯社）

老虎隊打線30日遭葛拉斯諾（Tyler Glasnow）封鎖，全場只有兩支安打，台灣旅美好手李灝宇擔任先發7棒指定打擊，兩次打數都被三振，另獲1次保送，老虎終場1：6落敗，主場3連戰1勝2敗落幕。

葛拉斯諾先發7局只被揮出兩支安打、失1分，優質表現奪下本季第4勝；老虎左投瓦德茲（Framber Valdez）投6局，被揮出6支安打，包括赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩分砲，失3分吞敗，戰績掉到8勝10敗、防禦率4.36。

老虎前3局都是3上3下，李灝宇面對葛拉斯諾徹底壓制，3局下遭92英里滑球三振，5局下又被81英里彈指曲球K掉，8局下面對道奇後援投手哈特（Kyle Hurt）獲保送，對道奇3連戰合計9打數1安打，被三振、保送各3次，本季打擊率2成66。

道奇全場9支安打，弗里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲各有2安，一共跑回5分，大谷翔平5次打數掛零、吞下2K，連續10場比賽未有全壘打和打點，而且連續11戰被三振，本季打擊率2成80、全壘打30支、打點80分。

勇士隊30日打到延長10局以3：2擊敗洛磯隊，最近拚出7連勝，和道奇都是82勝55敗，在國聯並列第2，落後釀酒人隊3場勝差，3隊全力爭取季後賽前2種子，避開首輪外卡系列賽；反觀老虎最近6場比賽只攻下9分，近15戰輸掉12場，戰績63勝73敗在美聯外卡排名第9，幾乎無望爭取季賽門票。

精華 FAQ

  • 關鍵在葛拉斯諾先發7局只被敲2安、失1分，完全壓制老虎打線；道奇則靠赫南德茲2分砲與全場9支安打串聯，終場以6：1獲勝。

  • 李灝宇擔任先發7棒指定打擊，前兩次打數都遭三振，8局下則選到保送；他對道奇3連戰合計9打數1安打，本季打擊率維持在2成66。

  • 大谷這場5打數沒有安打，還吞下2次三振，已連續10場沒有全壘打與打點，且連11戰被三振；雖然數據下滑，本季仍累積30轟、80打點。

大谷翔平 MLB 道奇

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