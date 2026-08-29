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MLB／李灝宇1安1盜1保送 單季99壘打數逼近張育成 老虎氣走道奇

記者陳宛晶／即時報導
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台灣好手李灝宇。（美聯社）
台灣好手李灝宇。（美聯社）

台灣好手李灝宇29日扛起老虎隊先發第二棒、三壘手一戰，以本季第90場出賽，突破張育成2021年的89場，締造大聯盟史上台將單季出賽最多紀錄，此役面對道奇隊敲出1安打、1盜壘、1保送，老虎靠麥克尼格（Kevin McGonigle）的再見安打終場2：1險勝道奇。

道奇推派塞揚左投史奈爾（Blake Snell），先發5局被敲3安打、失1分，送出10次三振，李灝宇對戰3打席全數都是內野飛球出局。

直到第七局面對左投維西亞（Alex Vesia），李灝宇鎖定93哩直球，打穿右邊防線，這支安打擊球初速達到108.3哩，而他隨後再盜上二壘，繼6月16日後再次盜壘成功，跑出本季第2盜。

雙方以1：1進入第九局，道奇推出崔爾（Jack Dreyer）把關，貝耶茲（Javier Báez）以二壘打開路，為老虎開啟大好機會，短打推進二壘後，道奇選擇故意保送托瑞斯（Gleyber Torres），面對李灝宇，他在滿球數後連兩球破壞成界外，等到一顆偏差的大壞球，纏鬥8球選到保送，滿壘局面再由麥克尼格的再見安打終結戰線。

李灝宇此役4打數敲1安打，本季累積64安、99壘打數，距離張育成2021年的101壘打數也近了。

精華 FAQ

  • 他以本季第90場出賽，超越張育成2021年的89場，成為大聯盟史上台灣球員單季出賽最多的球員，寫下新的台將紀錄。

  • 他全場4打數敲出1安打，包含第7局面對左投維西亞的右半邊穿越安打，之後又成功盜上二壘，完成本季第2次盜壘。

  • 雙方9局前戰成1：1，老虎在滿壘機會下由麥克尼格敲出再見安打，終場以2：1險勝道奇，收下這場驚險勝利。

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