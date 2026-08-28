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MLB／山本由伸1球失投「很後悔」 釀大聯盟137年首見紀錄

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊強投山本由伸27日首局被敲出全壘打後，低頭不語。(美聯社)
道奇隊強投山本由伸27日首局被敲出全壘打後，低頭不語。(美聯社)

一場超級投手戰，山本由伸敗在全場第1球，賽後難掩悔恨，「我一直都很清楚，先馳得點這件事有多重要，所以是帶著高度專注進入比賽，但第一球投得稍微甜了一點，馬上就被打全壘打，成了讓我很懊悔的一球。」

道奇隊周四以0：1不敵勇士隊，勇士先發投手塞爾（Chris Sale）投出一場無懈可擊的比賽，演出9局完投完封，僅被敲5安打、無失分，狂飆11次三振，讓6.1局失1分的山本由伸只能吞敗收場。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，這場比賽就是山本由伸、塞爾的投手戰對決，雙方都毫無退讓，「除了那支全壘打，對手沒有其他帶來威脅的攻勢，但這就是棒球，我們甚至無法面對塞爾出現機會。」

山本由伸全場第1球掉到幾乎5號位的指叉球，遭包德溫（Drake Baldwin）掃出陽春砲，全場第1球就成勝負分水嶺，賽後難掩懊悔，「那一球投得稍微甜了一點，是讓我很後悔的一球。」道奇捕手洛維特（Ben Rortvedt）直言：「如果可以選1球重來一次，那就是今天的第1球。」

此戰寫下罕見紀錄，這是大聯盟自1889年後首次出現出現1：0的比賽是靠首局首打席全壘打決定勝負。

精華 FAQ

  • 他認為首局首球投得太甜，被包德溫直接轟成陽春砲，等於把勝負提前定調。山本賽後坦言，那是一顆最想重來的球。

  • 塞爾完投9局、無失分，只被敲5安並飆11次三振；山本由伸則投6.1局失1分，最終道奇仍以0：1落敗，山本吞下敗投。

  • 這是大聯盟自1889年以來，首次出現1：0比賽是由首局首打席全壘打決定勝負，讓這場投手戰同時成為歷史罕見一役。

山本由伸 大聯盟 MLB

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