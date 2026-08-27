MLB／史庫柏離開老虎全清空 高級義式咖啡機也不忘帶走

剛加入道奇隊的強投史庫柏27日走向牛棚。(美聯社)

塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）轉戰道奇 隊後將在明天重返底特律，迎戰他升上大聯盟後待了7個球季的老虎隊，在這場受矚目的交手之前，老虎前隊友還爆料，史庫柏離開時什麼也沒留下，「連咖啡 機都一起帶走了。」

前老虎王牌史庫柏在今年8月被交易至道奇投效衛冕軍，時隔三周後，明天就將首次迎戰前東家，回到熟悉的老虎主場，但要走進的是客場休息室。

即將面對上個月還是隊友的史庫柏，老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）坦言很期待。然而說起他的離隊，他還透露一個全隊都注意到的「細節」，史庫柏轉隊清空老虎的置物櫃時，什麼東西都沒有留下，甚至把咖啡機一起打包帶去洛杉磯了。

大聯盟官網報導內容指出，史庫柏非常愛喝咖啡，今年自己買了一台高級的義式咖啡機放在老虎休息室，如今咖啡機隨著他轉隊一起被帶走。

托克森笑說，隊友都會把這件事拿出來講，「就是一些善意的玩笑話，因為他把咖啡機也帶走了，那是很好的義式咖啡機，如果是我的話，我可能也會拿，但……他真的拿走了。」

聽到史庫柏把咖啡機一起帶走的消息，辛區（A.J. Hinch）也露出笑容說，「我知道，他也把速球加變速球的組合也一起帶走了。」