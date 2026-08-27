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MLB／11K完封勝 37歲塞爾時隔7年再寫紀錄 對大谷飆破100哩

記者陳宛晶／即時報導
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塞爾。(美聯社)
塞爾。(美聯社)

勇士隊37歲資深強投塞爾（Chris Sale），時隔7年再飆完封勝，今天面對道奇隊以109球投完9局無失分，送出11次三振，勇士終場以1：0贏球，也讓先發6.1局失1分的山本由伸只能悲情承擔敗投。

塞爾全場最速的5球有4球是面對大谷翔平，其中第三局的過招花6球飆出三振，此役最快的100.1哩正是出現在這一打席，更是塞爾自2018年後最快的一球，大谷面對這球破壞成界外。

大谷對戰4打席，首打席擊出二壘方向滾地球，接下來連吞2K，第八局打向左外野遭到接殺，遭塞爾完全封鎖。

面對塞爾幾乎無懈可擊的投球，道奇靠5安打、2次觸身球上壘，分布在7個半局。第九局勇士挑戰再見雙殺未能改判，繼續上班的塞爾面對寇爾（Alex Call）多投1打席，只用3球，演出單場第11K，以再見三振終結戰線，塞爾前一次完封勝已是2019年6月5日，相隔 2640天再寫紀錄。

山本由伸全場第1球掉到幾乎5號位的指叉球，遭包德溫（Drake Baldwin）掃出陽春砲，而他眼神淡定、撇撇嘴，接下來連續解決3人次完成首局，第2到6局合計僅被敲出2安打，讓勇士沒有有效攻勢。

山本由伸投進第七局出現另波亂流，一出局後被哈里斯（Michael Harris II）敲安，再保送湯瑪斯（Lane Thomas），道奇在此時換上崔爾（Jack Dreyer）接手，亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）打向投手正面的平飛球，崔爾手套一伸就完成接殺，再傳二壘抓到回壘不及的哈里斯，以雙殺守備度過危機。

山本由伸最終以105球完成6.1局投球，被敲4安打、失1分，有8次三振、1次保送，未料全場第1球就成此役勝負分水嶺，山本吞下本季第8敗。

精華 FAQ

  • 塞爾投滿9局僅用109球，沒有失分並送出11次三振，關鍵時刻還以再見三振收尾。道奇雖有5安打與2次觸身球，但始終無法串聯攻勢。

  • 塞爾全場最快球速是100.1哩，出現在對大谷的第三局對決，也是他自2018年以來最快的一球。大谷4打席被完全封鎖，吞下2K並無安打。

  • 山本首局就被包德溫轟出陽春砲，成為全場唯一失分來源。雖然他之後回穩，最終仍投6.1局失1分、被敲4安、送出8K，仍吞本季第8敗。

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