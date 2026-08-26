MLB／費城人史瓦柏率先40轟 追平大谷翔平、賈吉和隊史最強紀錄

史瓦柏。(路透)

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天2局上轟出3分砲，成為大聯盟本季首位達到40轟的球員，費城人以6：0擊敗水手隊，逃過客場3連戰遭清盤命運。

史瓦柏對水手前兩戰7次打數掛零，今天5打數2安打，2局上從水手先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）的手中開轟，幫助費城人領先6分，一路維持優勢到比賽結束。他說：「這當然是好事，代表為球隊貢獻得分，重點不在於刻意追求達到某個特定數字，更重要是盡可能爭取上場打擊機會，持續幫助球隊獲勝。」

史瓦柏去年56轟、132分打點奪下國聯雙冠王，今年繼續在全壘打數保持領先，生涯累積380轟在現役球員排名第8；他在2022年加盟費城人後，近5季有4季達到40轟，追平2006年國聯MVP哈沃德（Ryan Howard），並列隊史最多單季40轟紀錄。

值得一提的是，史瓦柏4次單季40轟也追平道奇隊大谷翔平 、洋基隊賈吉 （Aaron Judge），並列現役球員最多次；大聯盟官網指出，儘管史瓦柏很難達到去年創下的56轟紀錄，仍有機會挑戰生涯12年第2次單季50轟里程碑，如果按照目前進度，季末有望達到48轟。

費城人另一門重砲哈波（Bryce Harper）今天1局上轟出兩分砲，攻下勝利打點，生涯390轟在現役球員排名第4。