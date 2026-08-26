我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包貝爾開房紅髮女「非買春」 妻包文婧愛得卑微 網勸快離婚

10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖

MLB／費城人史瓦柏率先40轟 追平大谷翔平、賈吉和隊史最強紀錄

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史瓦柏。(路透)
史瓦柏。(路透)

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天2局上轟出3分砲，成為大聯盟本季首位達到40轟的球員，費城人以6：0擊敗水手隊，逃過客場3連戰遭清盤命運。

史瓦柏對水手前兩戰7次打數掛零，今天5打數2安打，2局上從水手先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）的手中開轟，幫助費城人領先6分，一路維持優勢到比賽結束。他說：「這當然是好事，代表為球隊貢獻得分，重點不在於刻意追求達到某個特定數字，更重要是盡可能爭取上場打擊機會，持續幫助球隊獲勝。」

史瓦柏去年56轟、132分打點奪下國聯雙冠王，今年繼續在全壘打數保持領先，生涯累積380轟在現役球員排名第8；他在2022年加盟費城人後，近5季有4季達到40轟，追平2006年國聯MVP哈沃德（Ryan Howard），並列隊史最多單季40轟紀錄。

值得一提的是，史瓦柏4次單季40轟也追平道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge），並列現役球員最多次；大聯盟官網指出，儘管史瓦柏很難達到去年創下的56轟紀錄，仍有機會挑戰生涯12年第2次單季50轟里程碑，如果按照目前進度，季末有望達到48轟。

費城人另一門重砲哈波（Bryce Harper）今天1局上轟出兩分砲，攻下勝利打點，生涯390轟在現役球員排名第4。

精華 FAQ

  • 他在2局上轟出3分砲，成為大聯盟本季第一位達到40轟的球員，也幫助費城人早早取得6分領先，最終以6：0擊敗水手。

  • 他在費城人近5季內第4度達到40轟，追平2006年國聯MVP哈沃德，並列隊史最多單季40轟紀錄；同時也追平大谷翔平與賈吉的4次紀錄。

  • 費城人避免客場3連戰遭清盤，靠史瓦柏與哈波的全壘打拿下勝利；史瓦柏則持續領跑全壘打榜，還有機會挑戰單季50轟與48轟進度。

賈吉 大谷翔平 MLB

上一則

NBA／後悔效力湖人時當「爸寶」 球哥談BBB爛鞋：每節都會爆掉

延伸閱讀

MLB／史瓦柏敲出38轟穩居全壘打王 費城人12：3大勝紅雀

MLB／史瓦柏敲出38轟穩居全壘打王 費城人12：3大勝紅雀
MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄

MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄
MLB／釀酒人22：0痛宰水手 追平125年完封勝紀錄

MLB／釀酒人22：0痛宰水手 追平125年完封勝紀錄
MLB／大谷翔平單場雙響砲 對戰前輩菅野智之狠敲4轟

MLB／大谷翔平單場雙響砲 對戰前輩菅野智之狠敲4轟

熱門新聞

美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）毆打西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

FIFA重罰阿根廷隊 禁賽、罰款、主場觀眾減半…他最慘

2026-08-21 13:21
挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
2026年7月19日美加墨世界盃決賽結束後，阿根廷隊帕雷德斯（5號）打倒西班牙隊加維（9號）。（美聯社檔案照）

國際足協重罰 阿根廷足協：將上訴

2026-08-21 14:34
莎芭蓮卡與約克維奇周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。（路透）

莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

2026-08-25 17:02
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40

超人氣

更多 >
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕