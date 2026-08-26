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MLB／葛拉斯諾復出5局送7K無關勝敗 道奇1分差不敵勇士中斷6連勝

記者葉姵妤／即時報導
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葛拉斯諾。(美聯社)
葛拉斯諾。(美聯社)

道奇隊明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因傷缺陣三個半月後回歸，今(25)天客場對上勇士隊，先發5局飆7K失3分，無關勝敗；勇士8局下從道奇後援投手史考特（Tanner Scott）手中敲回致勝分，終場以4：3勝出，斷道奇6連勝。

葛拉斯諾前一場出賽已是5月6日對上太空人隊，因傷休養超過三個月復出，今天首局就遇上危機，接連被鮑德溫（Drake Baldwin）、歐森（Matt Olson）、杜邦（Mauricio Dubon）、哈里斯（Michael Harris II）敲出4支安打失2分，再讓奧比斯（Ozzie Albies）敲高飛犧牲打再失1分。

葛拉斯諾單局面對7個人次、失3分，讓道奇隊陷入0：3落後，但度過首局後回穩，2局下連飆3K，一路投完5局沒再失分，合計用89球，被敲6支安打，送出7次三振，失3分，靠隊友打線替他追回失分，無關勝敗，最快球速97.4英里（156.7公里）。

道奇打線先是在2局上靠湯瑪斯（Alek Thomas）和捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）的適時安打追回2分。4局上艾德曼（Tommy Edman）安打後盜上二壘，寇爾（Alex Call）再揮出安打將比數扳成3：3平手。勇士先發艾爾德（Bryce Elder）主投6局失3分，無關勝敗。

雙方的平手僵局維持8局下，道奇隊換上史考特（Tanner Scott）登板，勇士歐森率先敲出二壘打，推進上三壘後，奧比斯揮出安打敲回超前分，也替勇士打下勝利打點。

大谷翔平擔任道奇隊開路先鋒、指定打擊，前4次打擊機會沒表現，9局上率先上場，面對勇士終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），掌握94.8英里（約152.6公里）的伸卡球敲出左外野深遠飛球形成三壘打，為道奇製造大好的反攻機會，但勇士最終守住一、三壘有人的局面，關門成功。

大谷翔平單場5支1、吞下1次三振，終結連兩場無安打，本季打擊率稍降至2成87，整體攻擊指數0.934。

精華 FAQ

  • 葛拉斯諾休養超過3個半月後回到先發丘，首局失3分後迅速穩住，最終投滿5局，用89球被敲6安、送出7K，最快球速達97.4英里，無關勝敗。

  • 道奇在2局上靠湯瑪斯與費杜西亞的適時安打追回2分，4局上又由艾德曼安打後盜上二壘，接著寇爾敲安送回追平分，將比數扳成3：3。

  • 8局下道奇換上史考特後，先被歐森敲二壘打，再由奧比斯擊出超前安打攻下致勝分，勇士以4：3獲勝，也讓道奇的6連勝就此中斷。

MLB 道奇

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