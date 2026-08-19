MLB／釀酒人22：0痛宰水手 追平125年完封勝紀錄

漢密爾頓6局擊出3分全壘打後繞壘慶祝，釀酒人最終以22：0大勝水手隊。（美聯社）

密爾瓦基釀酒人隊18日晚以22：0痛宰西雅圖水手隊，不僅追平大聯盟 現代棒球史最大完封勝紀錄，也追平隊史單場得分紀錄。釀酒人靠葉力奇（Christian Yelich）、漢密爾頓（David Hamilton）及拉拉（Luis Lara）的3分全壘打，加上鮑爾斯（Jake Bauers）的2分砲，締造壓倒性勝利。

目前戰績全大聯盟最佳的釀酒人戰績提升至78勝48敗，22：0的比分也追平自1901年以來大聯盟最大完封勝。

過去僅有兩場比賽達到相同比分，分別是1975年9月16日匹茲堡海盜作客芝加哥小熊，以及2004年8月31日克里夫蘭隊作客紐約洋基 。

葉力奇在5局轟出3分砲，將比分拉開至6：0；漢密爾頓6局開轟，比分成為9：0，鮑爾斯隨後擊出本季第22轟，擴大至11：0。8局釀酒人更單局狂得9分，其中包括拉拉生涯首支全壘打。全隊共有8名球員至少2度跑回本壘，創下隊史紀錄。

水手則寫下一項不光彩的隊史紀錄，22分失分追平隊史單場最多失分紀錄，而且這已是球隊本月第4度單場失掉10分以上。