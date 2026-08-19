MLB／釀酒人22：0痛宰水手 追平125年完封勝紀錄
密爾瓦基釀酒人隊18日晚以22：0痛宰西雅圖水手隊，不僅追平大聯盟現代棒球史最大完封勝紀錄，也追平隊史單場得分紀錄。釀酒人靠葉力奇（Christian Yelich）、漢密爾頓（David Hamilton）及拉拉（Luis Lara）的3分全壘打，加上鮑爾斯（Jake Bauers）的2分砲，締造壓倒性勝利。
目前戰績全大聯盟最佳的釀酒人戰績提升至78勝48敗，22：0的比分也追平自1901年以來大聯盟最大完封勝。
過去僅有兩場比賽達到相同比分，分別是1975年9月16日匹茲堡海盜作客芝加哥小熊，以及2004年8月31日克里夫蘭隊作客紐約洋基。
葉力奇在5局轟出3分砲，將比分拉開至6：0；漢密爾頓6局開轟，比分成為9：0，鮑爾斯隨後擊出本季第22轟，擴大至11：0。8局釀酒人更單局狂得9分，其中包括拉拉生涯首支全壘打。全隊共有8名球員至少2度跑回本壘，創下隊史紀錄。
水手則寫下一項不光彩的隊史紀錄，22分失分追平隊史單場最多失分紀錄，而且這已是球隊本月第4度單場失掉10分以上。
因為他們以22：0完封水手，不但追平自1901年以來大聯盟最大完封勝紀錄，也追平隊史單場得分紀錄，屬於極罕見的大比分壓倒性勝利。 葉力奇在5局轟出3分砲，漢密爾頓6局開轟，鮑爾斯再補上2分全壘打，拉拉則在8局敲出生涯首轟，合力把比分一路拉開。 水手22分失分追平隊史單場最多失分紀錄，而且這已是球隊本月第4次單場失掉10分以上，顯示投手與防守狀況都相當低迷。
精華 FAQ
因為他們以22：0完封水手，不但追平自1901年以來大聯盟最大完封勝紀錄，也追平隊史單場得分紀錄，屬於極罕見的大比分壓倒性勝利。
葉力奇在5局轟出3分砲，漢密爾頓6局開轟，鮑爾斯再補上2分全壘打，拉拉則在8局敲出生涯首轟，合力把比分一路拉開。
水手22分失分追平隊史單場最多失分紀錄，而且這已是球隊本月第4次單場失掉10分以上，顯示投手與防守狀況都相當低迷。
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