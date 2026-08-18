我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普突然討好金正恩 WSJ社論：難怪亞洲會疑美

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理

MLB／大谷翔平炸雙響砲、4安打 差1轟締造連6季30轟

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平雙響砲。(美聯社)
大谷翔平雙響砲。(美聯社)

道奇隊前進「打者天堂」庫爾斯球場炸裂3轟，包括大谷翔平雙響砲，終場以11：5大勝洛磯隊，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局僅失1分拿下本季首勝。

▲ 影片來源：X平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

大谷翔平5打數敲4安打，面對洛磯先發投手菅野智之，首打席擊出一壘方向滾地球，成為他昨天唯一一次被解決，接下來4打席全數都是安打。

道奇打線先在第二局由孟西（Max Muncy）保送開路，貝茲（Mookie Betts）二壘打先馳得點，第三局大谷以內野安打為道奇開啟另一波攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）、帕赫斯（Andy Pages）串連安打先攻下1分，孟西補上飛行距離461呎的大號三分砲，擴大為5：0領先。

大谷第五局面對菅野敲出陽春砲，本季第28轟出爐；第六局面對梅希亞（Juan Mejia）再敲兩分砲，第29轟直接送進道奇牛棚，由自家後援投手哈特（Kyle Hurt）演出另類接殺，大谷距離連6季30轟只剩1轟差距。

大谷第八局再敲安打，隨著道奇領先差距擴大，第九局的打席換上代打，此役提前收工。

在昨天賽前，大谷面對菅野8打數敲5安打、3轟，今天讓這項優勢數據更加狂妄，推進11打數敲7安打，包括4支全壘打、1支二壘打。菅野也在大谷的全壘打清單上單獨躍居苦主榜第二名，僅次於孟塔斯（Frankie Montas）的5轟。

道奇先發投手史奈爾經歷左手肘游離體傷情後回歸，復出首戰在12日對皇家隊6局失1分優質先發無關勝敗，今天先發6局只被敲2安打、失1分，拿下本季首勝。

道奇大勝背後仍有隱憂，迪亞茲（Edwin Díaz）第九局登板，儘管握有海量領先，仍被打成「發球機」，後援1局被敲4安打、失3分，防禦率再飆11.85。

精華 FAQ

  • 大谷翔平此役5打數敲4安打，包含1支陽春砲與1支兩分砲，另有1支內野安打與1支安打，整體表現幾乎無人能擋。

  • 道奇打線在庫爾斯球場火力全開，全場轟出3發全壘打，並靠多點開花持續拉開比分，最終以11：5擊敗洛磯隊。

  • 史奈爾先發6局只被敲2安、失1分，拿下本季首勝；但第9局迪亞茲接手後被敲4安失3分，牛棚仍留下隱憂。

大谷翔平 道奇 MLB

上一則

MLB／大谷翔平計畫季後賽登板 瞄準4號先發以後的位置

延伸閱讀

MLB／大谷翔平單場雙響砲 對戰前輩菅野智之狠敲4轟

MLB／大谷翔平單場雙響砲 對戰前輩菅野智之狠敲4轟
MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗

MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗
MLB／山本由伸好投 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗

MLB／山本由伸好投 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗
MLB／大谷翔平4打數1安打 迪亞茲關門放火 佐佐木朗希勝投飛了

MLB／大谷翔平4打數1安打 迪亞茲關門放火 佐佐木朗希勝投飛了

熱門新聞

網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…不再坐擁10億身家

2026-08-12 16:41
中國選手石宇奇在比賽中。（新華社）

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

2026-08-17 11:10
C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

2026-08-15 19:51
C羅與交往近10年的喬治娜舉行「私密且親密」的婚禮。(美聯社)

足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

2026-08-11 18:44
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

2026-08-16 01:33
塞爾維亞名將約克維奇在辛辛那提網球公開賽以6比2、4比6、4比6，遭阿根廷選手蒂蘭特逆轉淘汰。約克維奇受高溫影響，一度申請醫療暫停。(路透)

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉

2026-08-16 13:37

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡