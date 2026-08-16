「Tommy John手術」之父逝世 MLB投手約翰享壽83歲

大聯盟傳奇左投約翰（Tommy John）逝世，圖為2014年他蒞臨道奇主場。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB 名投湯米約翰（Tommy John）逝世，享壽83歲。湯米約翰以接受開創性的手肘手術聞名，這項手術之後挽救了無數投手的職業生涯。

法新社報導，湯米約翰在佛羅里達州布拉丹頓（Bradenton）家中辭世後，他的前東家紐約洋基 與洛杉磯道奇 紛紛表達哀悼。他日前因膀胱癌復發，在家中接受安寧照護。

道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）在聲明中表示：「得知湯米約翰今天辭世的消息，我們深感悲痛。湯米在他整個MLB生涯中始終是一名傑出的投手，他勇敢地成為第一位接受那項手術的球員，而這項手術後來以他的名字命名，他在其中發揮的膽識，無論再怎麼強調也都不為過。」

「無論在場上或場下，所有年齡層的棒球運動員都能感受到他的影響，這樣的影響力將流傳後世。」

現役道奇二刀流日籍球星大谷翔平，是曾動過湯米約翰手肘韌帶重建手術的其中一人。這項手術同樣挽救了史庫柏（Tarik Skubal）、魏蘭德（Justin Verlander）與塞爾（Chris Sale）的職涯。

1974年7月14日，湯米約翰替道奇登板時投出一記快速球，並感覺到他的左手肘傳來他形容為「崩裂」的劇痛。這個傷勢是尺側副韌帶撕裂傷，足以危及他的職業生涯。

在經過冰敷治療與休息過後，湯米約翰的傷勢沒有好轉，於是道奇隊醫左貝（Frank Jobe）於1974年9月25日動了當時具革命性的手術，從湯米約翰的右前臂取下一條肌腱，並將其移植到他左手肘的骨頭上。

湯米約翰隨後動了第2次手術以修復神經損傷，在錯過整個1975年球季後，他克服1/100的機率重返投手丘，於1976年為道奇先發31場，繳出戰績10勝10敗、防禦率3.09的成績單。

被稱為「仿生人」（Bionic Man）的湯米約翰，之後在1977年國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）票選中排名第2，戰績20勝7敗，並協助道奇奪下國聯冠軍。

湯米約翰後來表示：「即便狀態不佳，我還是可以讓打者出局；我的手臂像是從未動過手術一樣。」

湯米約翰從1963年在克里夫蘭印地安人展開MLB生涯，1965年到1971年效力於芝加哥白襪，之後轉隊到道奇，並兩度效力於紐約洋基，分別為1979年到1982年與1986年到1989年。

洋基在聲明中表示：「紐約洋基對湯米約翰的辭世深表哀悼，在他披上條紋戰袍期間，他一直是我們先發輪值的中流砥柱，也是洋基球迷長期喜愛的球員。」

「儘管他驚人的運動生涯長度與術後取得的成就，改變了全球無數運動員的命運與軌跡，但這也掩蓋他作為一名投手所展現的卓越表現。」

「我們將在此停下腳步，緬懷他一生完整的遺產，他的好勝心、球技、善於交談的特質、親切溫和的性格，以及他作為一名運動員與醫療先驅的崇高地位。」

湯米約翰於1943年5月22日出生於印第安納州特雷霍特（Terre Haute），他在18歲時與克里夫蘭印地安人簽約，並於兩年後在MLB初登板。

他生涯結束時，戰績為288勝與231敗，防禦率3.34，並送出2245次三振。他曾3度打進世界大賽，分別是在1977年與1978年效力於道奇，以及1981年效力於洋基時，但都吞下敗仗。

結束球員生涯後，湯米約翰曾擔任明尼蘇達雙城與小聯盟夏洛特騎士（Charlotte Knights）的播報員，還曾從事教練工作。

8月8日，洋基在社群媒體上發布湯米約翰寫的一封「告別信」，並透露他正在與「健康問題」奮戰。湯米約翰在信中感謝朋友、球迷與左貝醫師，稱左貝醫師救了他的手臂，讓他得以繼續投球。（編譯：張曉雯）1150817

洛杉磯道奇隊左投手湯米約翰（Tommy John）1977年照片。（美聯社）