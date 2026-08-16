我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法熱浪野火夾擊 馬克宏秀肌肉、大玩水上運動挨轟

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝光

「Tommy John手術」之父逝世 MLB投手約翰享壽83歲

中央社／洛杉磯16日綜合外電報
聽新聞
test
0:00 /0:00
大聯盟傳奇左投約翰（Tommy John）逝世，圖為2014年他蒞臨道奇主場。(...
大聯盟傳奇左投約翰（Tommy John）逝世，圖為2014年他蒞臨道奇主場。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB名投湯米約翰（Tommy John）逝世，享壽83歲。湯米約翰以接受開創性的手肘手術聞名，這項手術之後挽救了無數投手的職業生涯。

法新社報導，湯米約翰在佛羅里達州布拉丹頓（Bradenton）家中辭世後，他的前東家紐約洋基與洛杉磯道奇紛紛表達哀悼。他日前因膀胱癌復發，在家中接受安寧照護。

道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）在聲明中表示：「得知湯米約翰今天辭世的消息，我們深感悲痛。湯米在他整個MLB生涯中始終是一名傑出的投手，他勇敢地成為第一位接受那項手術的球員，而這項手術後來以他的名字命名，他在其中發揮的膽識，無論再怎麼強調也都不為過。」

「無論在場上或場下，所有年齡層的棒球運動員都能感受到他的影響，這樣的影響力將流傳後世。」

現役道奇二刀流日籍球星大谷翔平，是曾動過湯米約翰手肘韌帶重建手術的其中一人。這項手術同樣挽救了史庫柏（Tarik Skubal）、魏蘭德（Justin Verlander）與塞爾（Chris Sale）的職涯。

1974年7月14日，湯米約翰替道奇登板時投出一記快速球，並感覺到他的左手肘傳來他形容為「崩裂」的劇痛。這個傷勢是尺側副韌帶撕裂傷，足以危及他的職業生涯。

在經過冰敷治療與休息過後，湯米約翰的傷勢沒有好轉，於是道奇隊醫左貝（Frank Jobe）於1974年9月25日動了當時具革命性的手術，從湯米約翰的右前臂取下一條肌腱，並將其移植到他左手肘的骨頭上。

湯米約翰隨後動了第2次手術以修復神經損傷，在錯過整個1975年球季後，他克服1/100的機率重返投手丘，於1976年為道奇先發31場，繳出戰績10勝10敗、防禦率3.09的成績單。

被稱為「仿生人」（Bionic Man）的湯米約翰，之後在1977年國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）票選中排名第2，戰績20勝7敗，並協助道奇奪下國聯冠軍。

湯米約翰後來表示：「即便狀態不佳，我還是可以讓打者出局；我的手臂像是從未動過手術一樣。」

湯米約翰從1963年在克里夫蘭印地安人展開MLB生涯，1965年到1971年效力於芝加哥白襪，之後轉隊到道奇，並兩度效力於紐約洋基，分別為1979年到1982年與1986年到1989年。

洋基在聲明中表示：「紐約洋基對湯米約翰的辭世深表哀悼，在他披上條紋戰袍期間，他一直是我們先發輪值的中流砥柱，也是洋基球迷長期喜愛的球員。」

「儘管他驚人的運動生涯長度與術後取得的成就，改變了全球無數運動員的命運與軌跡，但這也掩蓋他作為一名投手所展現的卓越表現。」

「我們將在此停下腳步，緬懷他一生完整的遺產，他的好勝心、球技、善於交談的特質、親切溫和的性格，以及他作為一名運動員與醫療先驅的崇高地位。」

湯米約翰於1943年5月22日出生於印第安納州特雷霍特（Terre Haute），他在18歲時與克里夫蘭印地安人簽約，並於兩年後在MLB初登板。

他生涯結束時，戰績為288勝與231敗，防禦率3.34，並送出2245次三振。他曾3度打進世界大賽，分別是在1977年與1978年效力於道奇，以及1981年效力於洋基時，但都吞下敗仗。

結束球員生涯後，湯米約翰曾擔任明尼蘇達雙城與小聯盟夏洛特騎士（Charlotte Knights）的播報員，還曾從事教練工作。

8月8日，洋基在社群媒體上發布湯米約翰寫的一封「告別信」，並透露他正在與「健康問題」奮戰。湯米約翰在信中感謝朋友、球迷與左貝醫師，稱左貝醫師救了他的手臂，讓他得以繼續投球。（編譯：張曉雯）1150817

洛杉磯道奇隊左投手湯米約翰（Tommy John）1977年照片。（美聯社）
洛杉磯道奇隊左投手湯米約翰（Tommy John）1977年照片。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他不僅是傑出的先發投手，更是首位接受手肘韌帶重建手術並成功復出的球員，這項手術後來以他的名字命名，深刻改變棒球與運動醫療史。

  • 1974年受傷後，他在左貝醫師操刀下完成手術，雖然錯過1975年整季，仍於1976年重返投手丘，之後還投出20勝球季並助道奇奪下國聯冠軍。

  • 道奇與洋基都發聲悼念；現役球星大谷翔平，以及史庫柏、魏蘭德、塞爾等投手，都是曾接受湯米約翰手術後延續或挽救職涯的代表人物。

MLB 道奇 洋基

上一則

MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

下一則

MLB／村上宗隆28轟出爐超越大谷 李灝宇追過張育成再等一等

延伸閱讀

MLB／史庫柏報到第1天目睹尷尬場面 道奇本季第2次系列賽遭橫掃

MLB／史庫柏報到第1天目睹尷尬場面 道奇本季第2次系列賽遭橫掃
MLB／道奇球場全壘打王誕生 原紀錄保持人親眼見證孟西改寫歷史

MLB／道奇球場全壘打王誕生 原紀錄保持人親眼見證孟西改寫歷史
MLB／小號一響噩夢登場 道奇總教練仍力挺迪亞茲：給一些時間

MLB／小號一響噩夢登場 道奇總教練仍力挺迪亞茲：給一些時間
曾開創跑轟戰術與小球風潮 勇士名人堂總教練尼爾森86歲逝

曾開創跑轟戰術與小球風潮 勇士名人堂總教練尼爾森86歲逝

熱門新聞

網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…不再坐擁10億身家

2026-08-12 16:41
阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)現身阿根廷佩雷斯鎮普拉多公墓，他的父親安葬於此。(路透)

梅西返鄉奔父喪 現身墓園低頭憔悴

2026-08-09 16:29
芝加哥天空隊後衛卡靈頓(中)遭到驅逐出場。(美聯社)

WNBA坎寧安再陷風波 對手惡犯被驅逐 喊「白人特權」

2026-08-09 15:15
C羅與交往近10年的喬治娜舉行「私密且親密」的婚禮。(美聯社)

足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

2026-08-11 18:44
C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

2026-08-15 19:51
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

2026-08-16 01:33

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝